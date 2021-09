Travel Agents Cup : qui sera le meilleur agent de voyages de France ?

Costa Croisière, Visit Corsica (ATC), la Nouvelle-Aquitaine, les Açores et Auvergne Rhônes-Alpes Tourisme seront cette année partenaire de l'évènement.



Pour rappel les organisateurs ont prévu pour la première fois un Lounge Agents de Voyages. Ce nouvel espace sera 100% réservé aux agents de voyages.



A noter également la soirée « After TO », cette année rebaptisée « soirée After TO by Visit California » qui aura lieu le jeudi 7 octobre sur la péniche Concorde Atlantique.



Au programme : Open Bar et Open Food toute la soirée, Open Champagne, animations, DJ et soirée dansante.



Pour faciliter le transport des agents de voyages sur le salon, les organisateurs ont noué des partenariat avec Air France et la SNCF ainsi qu'avec plusieurs hôtels à proximité de la Porte de Versailles.



Des navettes seront mises en place pour les déplacements à Paris, entre l’hôtel, le salon et la « Soirée After TO by Visit California ».



Enfin, les agents de voyages ont désormais un fast track (entrée coupe file) pour un accès plus rapide au salon.