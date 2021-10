UNAT : "l’indemnisation des coûts fixes doit être prioritaire pour les associations"

La présidente évoque par la suite, les remboursements des avoirs émis sur la base de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui ont débuté.



" L’automne est habituellement une période difficile pour les trésoreries des associations et des entreprises du Tourisme Social et Solidaire. Faire la jointure entre la saison estivale et la saison hivernale est donc un enjeu important.



Il nous semblerait donc pertinent que les dossiers d’indemnisation des coûts fixes - dispositif prenant le relai du fonds de solidarité - déposés par des associations et entreprises soumis à une forte saisonnalité et contraints au remboursement des avoirs, soient considérés comme prioritaires ".



Enfin, l'UNAT renouvelle sa demande de " voir les conditions de remboursement des Prêts Garantis par l’État modifiées, afin d’en rallonger substantiellement la durée.



Il s’agit là d’un impératif pour préserver la capacité d’investissement et de développement du secteur et ainsi conserver une offre diverse, de qualité et accessible au plus grand nombre au cœur des territoires ", conclut la présidente.