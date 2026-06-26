Voyages Gallia lance Gallia Andina, marque dédiée au Pérou

Les deux autres métiers historiques du voyagiste, les voyages de groupes culturels et les séjours golfiques sous la marque Golf autour du monde, représentent chacun environ 9 millions d'euros de volume d'affaires.



« Nous étions déjà parmi les acteurs leaders du voyage golfique en France et nous développons désormais la Suisse romande et la Suisse alémanique avec un site dédié en français et en allemand » , précise-t-il. Pour accompagner cette stratégie, une collaboratrice basée à Annecy est chargée du développement commercial sur le marché helvétique.



Parallèlement, l'entreprise poursuit sa transformation technologique. Plusieurs projets d'automatisation sont à l'étude afin d'optimiser le traitement des demandes et permettre aux équipes de se concentrer davantage sur le conseil et l'accompagnement des clients.



Pour 2026, Bruno Peynichou affiche une ambition mesurée mais assumée : atteindre entre 47 et 50 millions d'euros de volume d'affaires tout en conservant l'ADN d'une entreprise à taille humaine.



« Nous ne cherchons pas à devenir un géant du secteur. En revanche, lorsque l'on approche les 50 millions d'euros de volume d'affaires, il faut être extrêmement structuré » , conclut-il.