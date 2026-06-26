Voyages Gallia lance Gallia Andina, marque dédiée au Pérou

Antoine Ledent, responsable marketing, Bruno Peynichou, directeur général de Voyages Gallia et Julie Chelli, responsable production et ventes pour la marque Gallia Andina. @voyages gallia
Après l'Islande, place au Pérou.
Voyages Gallia vient de lancer Gallia Andina; une nouvelle marque entièrement consacrée à la destination sud-américaine. L'objectif : capitaliser sur une expertise interne forte pour se démarquer sur le marché.
« Aujourd'hui, pour émerger dans l'univers digital, il faut une identité propre. Gallia reste une marque généraliste, mais certaines destinations méritent un positionnement spécifique », explique Bruno Peynichou, directeur général de Voyages Gallia.
Cette nouvelle entité est née d'une histoire humaine. Antoine Ledent, directeur marketing du groupe, a vécu trois ans au Pérou et son épouse est péruvienne. Une connaissance approfondie du terrain qui a conduit l'entreprise à bâtir une production dédiée.
Au-delà des grands classiques reliant Lima, Arequipa, le lac Titicaca, Cusco et le Machu Picchu, Gallia Andina entend mettre en avant des régions moins connues, notamment le nord du pays et les vestiges des civilisations pré-incas Moche et Chimú.
L'offre s'adresse aussi bien aux groupes qu'aux particuliers, avec des circuits accompagnés, des autotours ou encore des séjours thématiques autour de la gastronomie péruvienne et de la randonnée.
« Nous avons déjà vendu plusieurs groupes à des associations et des comités d'entreprise. L'idée est désormais de développer également la clientèle individuelle », précise Bruno Peynichou.
Pour soutenir ce lancement, plusieurs soirées de présentation seront organisées dans les prochains mois à Paris, Toulouse et Lyon.
Voyages Gallia vient de lancer Gallia Andina; une nouvelle marque entièrement consacrée à la destination sud-américaine. L'objectif : capitaliser sur une expertise interne forte pour se démarquer sur le marché.
« Aujourd'hui, pour émerger dans l'univers digital, il faut une identité propre. Gallia reste une marque généraliste, mais certaines destinations méritent un positionnement spécifique », explique Bruno Peynichou, directeur général de Voyages Gallia.
Cette nouvelle entité est née d'une histoire humaine. Antoine Ledent, directeur marketing du groupe, a vécu trois ans au Pérou et son épouse est péruvienne. Une connaissance approfondie du terrain qui a conduit l'entreprise à bâtir une production dédiée.
Au-delà des grands classiques reliant Lima, Arequipa, le lac Titicaca, Cusco et le Machu Picchu, Gallia Andina entend mettre en avant des régions moins connues, notamment le nord du pays et les vestiges des civilisations pré-incas Moche et Chimú.
L'offre s'adresse aussi bien aux groupes qu'aux particuliers, avec des circuits accompagnés, des autotours ou encore des séjours thématiques autour de la gastronomie péruvienne et de la randonnée.
« Nous avons déjà vendu plusieurs groupes à des associations et des comités d'entreprise. L'idée est désormais de développer également la clientèle individuelle », précise Bruno Peynichou.
Pour soutenir ce lancement, plusieurs soirées de présentation seront organisées dans les prochains mois à Paris, Toulouse et Lyon.
Une stratégie déjà éprouvée avec l'Islande
La création de Gallia Andina s'inscrit dans une démarche déjà expérimentée par le groupe avec sa marque dédiée à l'Islande.
« Cette spécialisation a permis à Voyages Gallia d'être identifié comme un acteur de référence sur la destination, notamment auprès des groupes », explique Bruno Peynichou.
« Les voyagistes doivent aujourd'hui apporter une véritable valeur ajoutée. Cela passe par une expertise destination, des partenaires locaux de confiance et des produits différenciants », estime-t-il.
Cette logique se retrouve également dans d'autres productions du groupe, notamment en Croatie où Voyages Gallia commercialise des croisières sur de petits yachts d'une quarantaine de passagers.
« Cette spécialisation a permis à Voyages Gallia d'être identifié comme un acteur de référence sur la destination, notamment auprès des groupes », explique Bruno Peynichou.
« Les voyagistes doivent aujourd'hui apporter une véritable valeur ajoutée. Cela passe par une expertise destination, des partenaires locaux de confiance et des produits différenciants », estime-t-il.
Cette logique se retrouve également dans d'autres productions du groupe, notamment en Croatie où Voyages Gallia commercialise des croisières sur de petits yachts d'une quarantaine de passagers.
Le voyage d'affaires reste le moteur de croissance
Si le Pérou constitue la nouveauté de l'année, le principal relais de croissance demeure le voyage d'affaires. Voyages Gallia devrait réaliser environ 45 millions d'euros de volume d'affaires cette année pour un EBITDA proche de 1,3 million d'euros.
Sur ce total, près de 30 millions d'euros proviennent du voyage d'affaires.
La progression est largement portée par la signature d'un contrat paneuropéen avec l'entreprise américaine Intuitive, spécialisée dans les technologies médicales.
Après avoir géré les déplacements de la filiale française, Voyages Gallia a repris depuis fin 2024 l'ensemble des voyages professionnels du groupe en Europe.
Cette montée en puissance a nécessité le recrutement d'une dizaine de collaborateurs supplémentaires et le déploiement d'un service multilingue couvrant cinq langues.
Sur ce total, près de 30 millions d'euros proviennent du voyage d'affaires.
La progression est largement portée par la signature d'un contrat paneuropéen avec l'entreprise américaine Intuitive, spécialisée dans les technologies médicales.
Après avoir géré les déplacements de la filiale française, Voyages Gallia a repris depuis fin 2024 l'ensemble des voyages professionnels du groupe en Europe.
Cette montée en puissance a nécessité le recrutement d'une dizaine de collaborateurs supplémentaires et le déploiement d'un service multilingue couvrant cinq langues.
Golf, groupes et technologie au programme
Les deux autres métiers historiques du voyagiste, les voyages de groupes culturels et les séjours golfiques sous la marque Golf autour du monde, représentent chacun environ 9 millions d'euros de volume d'affaires.
« Nous étions déjà parmi les acteurs leaders du voyage golfique en France et nous développons désormais la Suisse romande et la Suisse alémanique avec un site dédié en français et en allemand », précise-t-il. Pour accompagner cette stratégie, une collaboratrice basée à Annecy est chargée du développement commercial sur le marché helvétique.
Parallèlement, l'entreprise poursuit sa transformation technologique. Plusieurs projets d'automatisation sont à l'étude afin d'optimiser le traitement des demandes et permettre aux équipes de se concentrer davantage sur le conseil et l'accompagnement des clients.
Pour 2026, Bruno Peynichou affiche une ambition mesurée mais assumée : atteindre entre 47 et 50 millions d'euros de volume d'affaires tout en conservant l'ADN d'une entreprise à taille humaine.
« Nous ne cherchons pas à devenir un géant du secteur. En revanche, lorsque l'on approche les 50 millions d'euros de volume d'affaires, il faut être extrêmement structuré », conclut-il.
« Nous étions déjà parmi les acteurs leaders du voyage golfique en France et nous développons désormais la Suisse romande et la Suisse alémanique avec un site dédié en français et en allemand », précise-t-il. Pour accompagner cette stratégie, une collaboratrice basée à Annecy est chargée du développement commercial sur le marché helvétique.
Parallèlement, l'entreprise poursuit sa transformation technologique. Plusieurs projets d'automatisation sont à l'étude afin d'optimiser le traitement des demandes et permettre aux équipes de se concentrer davantage sur le conseil et l'accompagnement des clients.
Pour 2026, Bruno Peynichou affiche une ambition mesurée mais assumée : atteindre entre 47 et 50 millions d'euros de volume d'affaires tout en conservant l'ADN d'une entreprise à taille humaine.
« Nous ne cherchons pas à devenir un géant du secteur. En revanche, lorsque l'on approche les 50 millions d'euros de volume d'affaires, il faut être extrêmement structuré », conclut-il.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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