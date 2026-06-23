État d’exception, blocages des routes... quelle est la situation pour les voyages en Bolivie ?

Le pays traversait déjà une phase de forte inflation et d’épuisement des réserves de devises. Cet épuisement a rendu les importations particulièrement difficiles pour une économie peu industrialisée, structurellement dépendante des biens importés.



Rodrigo Paz ayant commencé son mandat en novembre, ses premières actions n’ont pas pu inverser immédiatement cette tendance.



Certes, six mois restent un délai court pour redresser une économie, mais on constate une absence de mesures d’urgence efficaces.



Dans sa volonté de réduire le déficit public, le nouveau pouvoir a choisi de sabrer dans les subventions. Malheureusement, cette décision a coïncidé avec une hausse des prix internationaux du pétrole

Pour les voyageurs se trouvant dans les zones concernées par les interventions des forces de l’ordre, il est nécessaire de respecter les instructions des autorités et, si possible, de quitter les lieux au plus vite, tout en veillant à informer l’ambassade de leur présence.Tierra Latina et Veloso Voyages ont d’ailleurs cessé de vendre la destination, souvent proposée en combiné avec le Pérou. Ce dernier a également reporté les séjours prévus jusqu’en juillet.La situation économique de la Bolivie ne date toutefois pas de l’élection de Rodrigo Paz.Elle avait déjà commencé à se détériorer sous le dernier mandat d’Evo Morales.", analysait alors Pablo Barnier-Khawam, docteur associé au CERI-Sciences Po et spécialiste de la Bolivie