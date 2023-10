Voyageurs du Monde réalise un 1er semestre 2023 hors norme

habituellement déficitaires en raison de la périodicité des départs qui ont lieu majoritairement au second semestre

Ces résultats reflètent la bonne maîtrise des charges et le maintien de la marge brute, qui ont pu être obtenus, en cette période d’inflation, grâce à la forte valeur ajoutée et aux nombreux services proposés à la clientèle de l’ensemble des sociétés du Groupe, dont les marques* bénéficient, par ailleurs, d’une bonne notoriété et d’une excellente image

La forte reprise de l'activité touristique du début de l'année 2023 a permis au Groupe Voyageurs du Monde de réaliser, contre 133,2 M€ au 30 juin 2022annonce le voyagiste dans un communiqué.Une croissance qui passe pratiquement du simple au double, mais rappelons le contexte du 1er semestre 2022, avec de faibles départs sur cette période en raison de l'épidémie de Covid-19, l'intégration des opérations de croissance externe réalisées en juin 2022 et une demande très élevée pour la réalisation de voyages en 2023.A périmètre historique (hors acquisitions réalisées en 2022),par rapport à 2019, qui demeure l’année de référence.Cette croissance est plutôt inhabituelle pour le Groupe sur un premier semestre, les résultats étant "", ajoute le voyagiste.contre un déficit de 1,3 M€ au 30 juin 2019 et un EBITDA équilibré au 30 juin 2022.contre une perte de 2,7 M€ au 30 juin 2019 et au titre du 1er semestre 2022.", poursuit le communiqué.