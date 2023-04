Voyageurs du Monde renoue avec la croissance en 2022

Le résultat net part du groupe s’élève à 29,9 millions d’euros en progression de 47% par rapport à 2019 et la trésorerie du Groupe s’élève à 279,3 millions d’euros, en progression de 20% par rapport au 31 décembre 2021.



" Après deux années marquées par la crise sanitaire, le Groupe a retrouvé en 2022 un niveau de redistribution aux salariés équivalent à celui de 2019. Ainsi, c’est plus de 18% de la richesse créée par l’entreprise, qui ont été versés sous forme de participation, d’intéressement, de primes et de bonus, pour un montant de 12 millions d’euros ", est-il précisé.



Parallèlement, le Groupe a mis en place une organisation du travail qui permet à tout salarié qui le désire de travailler deux jours par semaine en télétravail et favorise pour certains postes des délocalisations régionales.



En matière environnementale et à périmètre constant, en 2022, l’empreinte carbone des voyages de la clientèle a baissé de près de 30% par rapport à 2019 " sous l’effet combiné d’une baisse du nombre de clients et d’une réduction des émissions intrinsèques des divers équipements et pratiques du transport aérien (avions, infrastructures aéroportuaires, etc.) ".