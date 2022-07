Extraordinary Journeys a réalisé un chiffre d’affaires de près de 13 MUSD en 2019 et compte 26 collaborateurs.



Le communiqué précise que le financement sera assuré sur fonds propres et grâce aux sommes levées lors des émissions d’Obligations Convertibles ayant eu lieu en 2021.



Voyageurs du Monde et Original Travel ont pris le contrôle de 65% du capital par rachat d’actions et augmentation de capital en nature ( apport de la licence d’utilisation de l’outil de gestion de voyages sur mesure « Galaxy » développé par Voyageurs du Monde et de sa version anglaise adaptée par Original Travel ).



Elizabeth Halliday, la CEO conserve 35 % du capital et restera aux commandes.



Par ailleurs un board composé de Jean-François Rial, Alain Capestan, Anne Bouferguene, Elizabeth Halliday et Steve Halliday sera constitué pour définir la stratégie de développement locale de la société en liaison avec les autres activités du Groupe.