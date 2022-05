Voyages à vélo : Voyageurs du Monde acquiert Eurofun Group

"L’opération signée le 9 mai 2022 comporte une condition suspensive technique et administrative qui sera levée durant l’été, permettant un closing définitif au plus tard fin septembre 2022. Le financement sera assuré sur fonds propres et grâce aux sommes levées lors des émissions d’Obligations Convertibles ayant eu lieu en 2021. " indique un communiqué.



Voyageurs du Monde a pris le contrôle du groupe Eurofun Group par rachat d’actions et augmentation de capital en numéraire. Des plans de rachats complémentaires d’actions aux actionnaires minoritaires sont d’ores et déjà convenus pour les 6 prochaines années précise encore le communiqué.



Avec cette acquisition Voyageurs du Monde se renforce sur ce segment. Le groupe a développé depuis 5 ans une activité similaire avec ses marques (Rando Vélo, Terres d’Aventure et Allibert Trekking).



Il projette des développements sur le marché français, les pays de l’Europe du Sud ainsi que sur les marchés anglo-saxons.



Eurofun Group restera dirigé par Thomas Schmid, 38 ans, associé au capital et aux commandes de l’entreprise depuis 8 ans ainsi que par l’équipe de management actuellement en place. Walter Schmid, un des fondateurs, assurera un rôle de conseil opérationnel jusqu’à la fin de l’année 2023.



Un Board composé de Alain Capestan, Lionel Habasque, Eric Balian, Thomas Schmid et Walter Schmid sera constitué pour définir et mettre en œuvre la stratégie de développement locale et internationale de cette activité en liaison avec les autres activités du Groupe.