Passeport vaccinal, certificat de santé : la FAQ de Jean-François Rial (Voyageurs du Monde)

1) On sait que il est impossible que tous les pays se mettent d’accord. Cela rend de fait le passeport vaccinal et son vocabulaire inadapté.



2) La solution est ailleurs. Créer un outil qui collecte électroniquement toutes vos données sanitaires, vaccins, sérologie, tests, dates etc.



Ainsi ce « certificat sanitaire électronique » sera un outil de fluidité adaptable à chaque politique sanitaire



3) Ainsi, ce « certificat sanitaire » sera un outil et NON une politique qui reste de la compétence des Etats, et utilisable au cas par cas selon la demande de chaque pays ou société privée.