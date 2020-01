Austral Lagons ouvre 7 nouvelles destinations en Amérique Latine

A travers cette nouvelle brochure, Austral Lagons reprend les codes de ses productions en Polynésie, Océan Indien et Afrique Australe.



Le TO propose des circuits individuels sur-mesure en privé ou regroupé, des autotours, des départs garantis à partir de deux personnes, des combinés de pays, un large choix d’hébergements de charme et d’excursions. Sans oublier les croisières et voyages en train de luxe.



Au total, le voyagiste ouvre sept nouvelles destinations : Costa Rica, Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, Equateur/île Galapagos et Colombie. Le Brésil devrait s’ajouter à cette liste dans les années à venir. Pour faire du volume, le TO mise principalement sur le Costa Rica, Pérou et l’Argentine.



« Pour chaque destination, nous proposons un à deux circuits de référence. Ensuite, nous proposons des modules pour répondre à notre cœur de métier : le sur-mesure, avec un choix d’hôtels et d’excursions thématiques » , affirme Fanny Baudouin.



Le tour-opérateur espère atteindre 10 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois ans.



Mardi 21 janvier 2020, Austral Lagons organise une soirée de lancement de sa brochure Amérique Latine, à 19h, à l’hôtel 1K au 13 boulevard du Temple à Paris. Inscription par mail : Reza Benyahia r.benyahia@australlagons.com