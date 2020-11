Bordeaux : l'agence 3B Voyages relance son activité de caviste

Mais depuis fin 2015, et la rénovation de l'agence, l'activité liée aux vins avait été mise en sommeil.



Aujourd'hui, entre la crise Covid et le déménagement dans un nouvel espace au 45 cours Xavier Arnozan - au cœur du quartier des Chartrons et, autrefois, des négociants en vins bordelais - la vente (et la dégustation) de vins peut reprendre.



" Avec le sommelier qui nous a formés, nous avons fait une sélection de plus de trente références, à des prix inférieurs à 25€. Seul un vin dépasse les 35€, il s'agit d'un Saint-Émilion, une cuvée prestige vieillie en amphore ", ajoute Pierre Creuzé.



Les derniers aménagements au sein de l'agence sont en cours, et durant les prochains jours, les stocks de bouteilles vont arriver pour le dépôt vente.



" Nous ne proposerons que des pépites, des vins de petits propriétaires que l'on ne trouve pas en grandes surfaces. La sélection est nationale, il y aura aussi bien des vins du Bordelais que du Pays d'Oc, des Côtes-du-Rhône ou de Bourgogne ", poursuit Pierre Creuzé.



3B Voyages propose également un service de livraison dans toute la France et prévoit de mettre en place un tarif spécial pour les autres agents de voyages à l'approche de Noël, " s'ils souhaitent envoyer quelques bouteilles à leurs clients fidèles ", conclut Pierre Creuzé.



L'agence est ouverte de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.