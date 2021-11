Elections APST, Richard Soubielle : "L'APST ne doit pas être un mal nécessaire !"

TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ?



Richard Soubielle : La mise en place des nouveaux statuts et le nouveau modèle économique de l'APST adossé à la CCR (Caisse centrale de réassurance, ndlr).



TourMaG.com - Concrètement quels sont les dossiers qui vous tiennent à cœur et que vous voulez faire aboutir ?



Richard Soubielle : Plus de communication pour plus de transparence. Equité, performances financière, administrative et organisationnelle.



L'APST ne doit pas être un mal nécessaire mais une association professionnelle très proche de ses adhérents, à leur service et un interlocuteur de confiance, créatif et combatif pour défendre les intérêts des professionnels avec un dialogue privilégié avec l'administration : DGE/Trésor, Ministères de l'Economie et des Finances, des PME et du Tourisme.