Flash-back 2012 : en raison de l’ouragan Sandy, le marathon de New York est annulé

Plus de quatre ans après l'annulation du marathon de New York 2012, c’est cette fois l'agence Ouest Voyages qui gagne en appel contre un groupe de clients qui demandait des dommages et intérêts.La Cour d’appel de Paris considère quequi exonère la responsabilité de l'agence de voyages.En conséquence, l'agence de voyages n'a manqué à aucune de ses obligations au titre des informations fournies aux voyageurs et des dispositions du Code du tourisme, et notamment qu'il n'y avait avant le départ, aucun élément rendant impossible l'organisation du marathon.Au final, après les nombreux procès et multiples recours intentés par les coureurs déçus vis-à-vis de leurs agences de voyages,. À défaut d’avoir eu lieu sur la route,L’erreur finalement, c’est qu’en 2012 la municipalité de New York ait annoncé le maintien de l’épreuve avant de l’annuler moins de 48h avant sa tenue. Un délai bien trop court pour que les participants déjà sur place puissent s’organiser.