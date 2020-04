IATA vs OTA : G Travel (Norvège) a dû licencier 400 salariés sur 550 suite au coronavirus

En attendant une action collective, le patron se bat pour la survie de son entreprise qui malgré une réduction des deux tiers de son personnel, fait face à un travail encore plus important.



" Devoir traiter tous les remboursements de billets manuellement via «BSP-link» est ridiculement long pour nous, " se lamente-t-il.



Alors que le traitement des remboursements et des reports occupent la majeure partie de ses équipes, l'entreprise a reçu des aides de l'Etat permettant de la maintenir à flot pendant quelques temps.



" Notre crainte est que les compagnies aériennes mettent plus d'un an à réviser et rembourser les billets.



Ce laps de temps est bien supérieur à ce que peuvent tolérer les agences de voyages et nos clients en termes de liquidité. "



Pour d'autres acteurs français, la peur est carrément que les transporteurs ne remboursent jamais les billets non volés.



Dans ce marasme globalisé et mondialisé, certains acteurs ne sont pas ou peu évoqués, à savoir les banques.



Les assureurs ont pendant un temps été interrogés en raison du grand nombre d'annulations de manifestations, mais la santé des banques n'a jusque là jamais été questionnée et pourtant.



" Heureusement, beaucoup de clients paient dorénavant leur voyage par carte de crédit. Ce sera donc aux banques de faire face au défi de liquidité auquel est confronté la compagnie aérienne que nous assignons, " avance Finn Vetle Hansen, le PDG de G Travel.



La réaction en cascade pourrait alors être sans fin.



Mais avant de pouvoir constater si de pareilles prédictions deviendront réalité, il est temps pour les professionnels du tourisme en France " d'être solidaire contre les compagnies aériennes et l'IATA, ne vous laissez pas dominer par elles ."



Car après l'orage vient le beau temps et après vous avoir tourné le dos, les transporteurs auront besoin à nouveau de remplir leurs avions, cela passera inévitablement par les agences de voyages.



Tout comme il est important de prendre " bien soin de vos clients même s'ils n'achètent pas de voyage ces jours-ci - ils reviendront et lorsqu'ils le feront, ils auront l'impression que nous sommes leur partenaire et ami de confiance dans les bons comme dans les mauvais jours, " conclut plein d'espoir Finn Vetle Hansen.



En ce moment l'espoir est bien l'une des dernières choses qu'il nous reste.