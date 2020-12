Inde: reprise de la délivrance des visas consulaires

tout dossier incomplet ou accompagné d'un règlement erroné, ou insuffisant, ne sera pas pris en considération et sera renvoyé au requérant à ses frais. Les frais de services seront également encaissés par la même occasion

Le centre VFS de Paris invite les requérants à envoyer leur demande de visa, accompagné du règlement des frais consulaires et frais de service, par voie postale, précisant cependant que ""., une option d'assistance au remplissage du formulaire électronique gouvernemental, un suivi de commande détaillé ainsi qu'une vérification du visa obtenu avant expédition, vous pouvez solliciter l'expérience d' Action-Visas qui a réactivé ses services sur la destination Inde et accueille les requérants du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de 9h30 à 12h00.Voici, entre autre,: Affaires, Travail, Etudiant, d'Entrée (), Conférence, Journaliste, Recherche, Médical...), permettant un séjour touristique, d'affaires, participer à des conférences ou encore médical,malgré les nombreuses sollicitations des professionnels locaux du secteur, auprès du gouvernement indien, réclamant l'annonce d'une date de reprise de ce service très apprécié par les voyageurs internationaux...cependant un arrangement temporaire de "" permet la desserte de Delhi, Bombay et Bangalore par Air France.La procédure de quarantaine est toujours en vigueur mais ne s’applique cependant pas aux voyageurs disposant d’et qui se sont inscrits sur la plateforme de l'ambassade d'Inde à Paris et sur le site de l'aéroport