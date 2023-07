J. Capite : "Mobilexpense offre une solution globale avec une adaptabilité locale"

Mobilexpense a été créée en 2000, nous offrons des solutions SAAS adaptées aux moyennes et grandes entreprises.En quelques chiffres clés, nous représentons 23 ans d'expertise, avec plus de 150 employés, plus de 3000 clients, des utilisateurs dans plus + de 100 pays. Nous sommes très fiers du taux de fidélité de nos clients.Depuis notre création, nous avons l'habitude de servir des grandes sociétés européennes ou internationales qui ont un très haut niveau d'exigences.Aujourd'hui l'expense management n'a plus de secret pour nous, nous avons une solution aboutie, et nous continuons à perpétuellement investir dans de nouvelles technologies.On ne peut plus concevoir une solution de note de frais sans inclure la digitalisation.Cela fait des années que Mobilexpense offre à ses clients une solution de digitalisation/sans papier pour tous les pays dans le monde qui légalement l'autorisent.Mobilexpense offre ce service comme faisant partie intégrante de son offre de conformité légale internationale. Lorsqu’un pays change sa réglementation, Mobilexpense adapte sa technologie pour répondre aux exigences locales et offre une solution globale avec une adaptabilité locale.