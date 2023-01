Appli mobile TourMaG



L’Égypte, destination plébiscitée par les Français pour les longs séjours communiqué de presse

Envoyer à un ami Partager cet article

Les pays chauds ont toujours été plébiscités par les nomades numériques et les retraités pour passer l’hiver au soleil. Mais avec une hausse générale de 20% des prix du gaz, de l’énergie et des denrées alimentaires, faire des économies est dans l’esprit de tous les Français cette année. Alors, où les chercheurs de soleil élisent-ils domicile pour profiter du soleil en hiver, et ce à moindre coût ?

Rédigé par La Rédaction le Lundi 16 Janvier 2023

Si l'Égypte fait partie des destinations plébiscitées par les Français depuis déjà des années, le pays devient aujourd'hui particulièrement populaire pour poser ses valises pendant quelques semaines et profiter du soleil d’hiver.



Comme mentionné par de nombreux tour operateurs, un séjour d’un mois dans un hôtel 3 étoiles haut de gamme ou 4 étoiles de luxe reviendrait au même prix qu'un séjour en France d’une semaine. En plus des prix attractifs, les plages paradisiaques et les températures estivales font de l’Égypte la destination idéale pour les longs séjours. Pour cet hiver, le pays attend de plus en plus de Français qui viendront passer la saison froide au pays des pyramides.



En effet, le calcul est simple : Le budget s'élève à environ 1 338 €* euros par couple pour un séjour de quatre semaines en Égypte sous le soleil en hiver, comprenant :



● 220 € pour un vol aller-retour depuis la France

● 24€ par nuit dans un hôtel trois ou quatre étoiles

● Environ 8 euros pour un dîner de trois plats dans un restaurant local.



En comparaison, un ménage français composé de deux personnes dépense en moyenne 1509 euros rien pour le gaz, l'énergie et les courses alimentaires, pour une durée égale.

Selon Amr El-Kady, CEO de l’Egyptian Tourism Authority, « L'Égypte est toujours heureuse d'accueillir des voyageurs en provenance d'Europe. Nous faisons de notre mieux pour rendre leur séjour aussi facile et abordable que possible.



Cet hiver, nous invitons les voyageurs à passer les mois froids sous le beau soleil égyptien, pour leur faire vivre de fantastiques expériences tout en limitant leurs dépenses. »



L’Égypte est facilement accessible depuis la France grâce à de nombreuses liaisons aériennes : il existe des vols directs vers la station thermale d'Hurghada (depuis Paris, Lille, Lyon, Mulhouse), et également vers Sharm el Sheikh depuis Paris.



(*Sources : Booking.com, Les furets, Serca Informatique)

Lu 36 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > L’Espagne aura son grand rendez-vous BtoB à Paris cet automne Voyage : la Mongolie supprime le visa pour 3 ans