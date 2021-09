L’Île de la Réunion Tourisme et ses partenaires présents à l'IFTM Top Resa

L’Île de la Réunion Tourisme annonce son retour au salon IFTM Top Resa, du 5 au 8 octobre 2021.



À la veille de la haute saison touristique, La Réunion répondra présente avec une délégation de professionnels du tourisme mobilisés pour renouer avec le marché métropolitain et les distributeurs.



Parmi les partenaires présents : les établissements hôteliers du groupe MACE (hôtel Le Boucan Canot & hôtel Les Créoles), le groupe Morgabine Hospitality (Dina Morgabine Saint-Gilles & Saint-Denis), le groupe Lux (Lux* Saint-Gilles & hôtel Le Récif), les établissements Le Nautile et Le Juliette Dodu, l’hôtel Ness by D-Ocean, Papangue Hôtel et La Villa Delisle, ainsi que les agences réceptives Connections Réunion et Terres Métisses, et l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) Est.



En digital seront présents : l’établissement hôtelier Le Saint Alexis, l’agence réceptive Papangue Tours et la compagnie d’hélicoptères Hélilagon.