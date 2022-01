L'UNAT monte au créneau pour défendre les classes de découverte

TourMaG.com - L'UNAT travaille également au lancement d'un nouveau classement réservé aux auberges de jeunesse et aux hostels. Comment avance le projet ?



Simon Thirot : C'est un projet important et très positif, dont les discussions ont démarré il y a deux ans, avant la crise, avec les équipes de Guillaume Lemière chez Atout France et les professionnels concernés.



Ensemble, nous avons réfléchi à la création d'un classement et donc à une qualification de l'offre des auberges de jeunesse et des hostels, qui est à 85% constituée par le secteur associatif.



Un tel classement n'a jamais existé, à la différence de ceux existant pour les hôtels, les villages-vacances, les campings, les résidences de tourisme. Or, il s'agit d'un produit à part entière, qui s'adresse à une clientèle particulière, plutôt jeune, de backpackers.



TourMaG.com - A quoi ressemble ce nouveau classement ? Quels en sont les principaux critères ?



Simon Thirot : Il repose sur une quarantaine de critères obligatoires pour définir ce qu'est, d'un point de vue des équipements et des services, un hostel ou une auberge de jeunesse.



Dans ces critères, une dizaine portent sur le développement durable, sur la question des flux, de la gestion de l'électricité, de l'eau, des produits proposés à la vente, des produits ménagers utilisés, etc.



Il n'y a pas, en revanche, de système de classement avec des étoiles, la pondération n'est pas possible, l’ensemble des critères étant obligatoires - et plutôt basiques.



Les établissements sont donc classés ou ne le sont pas. Nous considérons que les clients qui viennent dans ce type d'établissements ne viennent pas chercher de l'étoile ou du classement.



TourMaG.com - Quand ce classement devrait-il voir le jour et comment sera-t-il mis en place ?



Simon Thirot : Nous espérons que l'arrêté pourra être pris dans les prochaines semaines, pour une mise en application en milieu d'année 2022. A partir de là, cette offre qui est en pleine évolution, pourra être vraiment qualifiée.



Nous allons dans un premier temps informer les professionnels du contenu du classement afin qu'ils puissent y rentrer. Ils seront ensuite audités pour voir s'ils répondent bien aux critères et, à partir du 2e semestre, ils pourront afficher le classement à l'entrée de leur établissement.



L'idée étant de poursuivre vers de la promotion qui, je l'espère, sera la prochaine étape. Nous aimerions la mener avec l'opérateur en charge de la promotion.