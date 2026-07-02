La Fondation Je pars, tu pars, il part financera les vacances de 1 100 familles

Grâce aux dons des participants, à une tombola et à une vente aux enchères animée par le commissaire-priseur Yonathan Chamla (Maison R&C), plus de 120 000 euros ont été récoltés.



Les fonds financeront les différents programmes portés par la Fondation en faveur du départ en vacances des publics les plus fragiles.



Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Sacha Houlié, député, Christian Mantei, président d'Atout France et parrain de la Fondation, Jean-Virgile Crance, président de la Confédération des Acteurs du Tourisme, Julien Huel, directeur de l'hôtellerie et de la restauration du groupe Barrière, ainsi que Noémie Nusbaumer, conseillère Tourisme auprès du ministre.



L'actrice Mélanie Doutey et le champion du monde de ski freeride et navigateur Aurélien Ducroz, ambassadeur de la Fondation, étaient également présents.