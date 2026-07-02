La Fondation Je pars, tu pars, il part financera les vacances de 1 100 familles

Vacances solidaires : 120 000 € récoltés pour faire partir 1 100 familles cet été - Depositphotos.com @Photo_life
Alors que la France célèbre cette année les 90 ans des congés payés, le droit aux vacances reste inaccessible pour une partie importante de la population.
Selon les chiffres rappelés par la Fondation Je pars, tu pars, il part, 39 % des Français et un enfant sur quatre ne partent toujours pas en vacances.
C'est dans ce contexte que s'est tenue, le 29 juin 2026 au Fouquet's Paris, la quatrième édition du Gala de charité des décideurs du tourisme.
Organisé sous le haut patronage de Serge Papin ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, l'événement a rassemblé 102 représentants de l'écosystème touristique afin de soutenir les actions de la Fondation.
Selon les chiffres rappelés par la Fondation Je pars, tu pars, il part, 39 % des Français et un enfant sur quatre ne partent toujours pas en vacances.
C'est dans ce contexte que s'est tenue, le 29 juin 2026 au Fouquet's Paris, la quatrième édition du Gala de charité des décideurs du tourisme.
Organisé sous le haut patronage de Serge Papin ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, l'événement a rassemblé 102 représentants de l'écosystème touristique afin de soutenir les actions de la Fondation.
Plus de 120 000 euros collectés
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Grâce aux dons des participants, à une tombola et à une vente aux enchères animée par le commissaire-priseur Yonathan Chamla (Maison R&C), plus de 120 000 euros ont été récoltés.
Les fonds financeront les différents programmes portés par la Fondation en faveur du départ en vacances des publics les plus fragiles.
Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Sacha Houlié, député, Christian Mantei, président d'Atout France et parrain de la Fondation, Jean-Virgile Crance, président de la Confédération des Acteurs du Tourisme, Julien Huel, directeur de l'hôtellerie et de la restauration du groupe Barrière, ainsi que Noémie Nusbaumer, conseillère Tourisme auprès du ministre.
L'actrice Mélanie Doutey et le champion du monde de ski freeride et navigateur Aurélien Ducroz, ambassadeur de la Fondation, étaient également présents.
Les fonds financeront les différents programmes portés par la Fondation en faveur du départ en vacances des publics les plus fragiles.
Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Sacha Houlié, député, Christian Mantei, président d'Atout France et parrain de la Fondation, Jean-Virgile Crance, président de la Confédération des Acteurs du Tourisme, Julien Huel, directeur de l'hôtellerie et de la restauration du groupe Barrière, ainsi que Noémie Nusbaumer, conseillère Tourisme auprès du ministre.
L'actrice Mélanie Doutey et le champion du monde de ski freeride et navigateur Aurélien Ducroz, ambassadeur de la Fondation, étaient également présents.
1 100 familles accueillies dans près de 200 destinations
Les premiers départs sont programmés à partir du 4 juillet. Jusqu'au 31 août, plus de 1 100 familles, représentant plus de 5 500 adultes et enfants, pourront bénéficier d'un séjour grâce à la mobilisation des professionnels du tourisme.
Au total, 19 hébergeurs et 40 campings indépendants mettront des hébergements à disposition dans près de 200 destinations réparties sur l'ensemble du territoire. Les familles pourront séjourner en résidence ou en mobil-home, à la mer, à la montagne ou à la campagne.
Au-delà de l'hébergement, plusieurs partenaires proposeront également des activités sur place, comme l'accès aux remontées mécaniques, à la luge d'été, aux piscines ou encore aux cinémas, avec le soutien des offices de tourisme locaux.
Au total, 19 hébergeurs et 40 campings indépendants mettront des hébergements à disposition dans près de 200 destinations réparties sur l'ensemble du territoire. Les familles pourront séjourner en résidence ou en mobil-home, à la mer, à la montagne ou à la campagne.
Au-delà de l'hébergement, plusieurs partenaires proposeront également des activités sur place, comme l'accès aux remontées mécaniques, à la luge d'été, aux piscines ou encore aux cinémas, avec le soutien des offices de tourisme locaux.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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