Le dollar pourrait rester "fort à court et moyen terme" La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.



Rédigé par Nicolas Charbonnier le Jeudi 19 Octobre 2023





Cependant, si les États-Unis décident de renforcer les sanctions contre l'Iran, suspecté de soutenir le Hamas, cela aurait un impact plus important sur les marchés. Les semaines à venir seront cruciales à cet égard.



Ce qui est certain, c'est que l'augmentation du risque géopolitique est une mauvaise nouvelle à un moment où l'économie mondiale montre des signes de ralentissement. Les entreprises, qui étaient prudemment optimistes auparavant, sont désormais plus pessimistes, anticipant une faible croissance à l'avenir.



Aux États-Unis, l'économie montre des signes de faiblesse, notamment une diminution de la consommation de services en raison de taux d'intérêt élevés et d'une inflation persistante. Cela est préoccupant car les services représentent une part importante de l'économie américaine.



De plus, les investissements dans le logement sont en baisse en raison de coûts de financement plus élevés. La Réserve fédérale américaine semble avoir suspendu sa politique de durcissement monétaire pour éviter une récession économique, surtout en vue des élections présidentielles de 2024.



En Europe, l'EUR/USD.



Malgré ce tableau morose, il y a un espoir, avec des informations suggérant que la Chine pourrait lancer un plan de relance de plus de 100 milliards de dollars prochainement. Cependant, cela n'a pas encore été confirmé. Un tel plan de relance, même de moindre envergure, serait une bonne nouvelle, car il pourrait soutenir la demande en Chine et aux États-Unis à partir de 2024. Le risque géopolitique est en hausse en raison des attaques terroristes du Hamas contre des civils en Israël. Pour les marchés financiers, tant que cette situation reste limitée au Proche-Orient, son impact sera limité sur les actifs financiers.Cependant, si, suspecté de soutenir le Hamas, cela aurait un impact plus important sur les marchés. Les semaines à venir seront cruciales à cet égard.Ce qui est certain, c'est que l'augmentation du risque géopolitique est une mauvaise nouvelle à un moment où l'économie mondiale montre des signes de ralentissement.Aux États-Unis, l'économie montre des signes de faiblesse, notamment une diminution de la consommation de services en raison de taux d'intérêt élevés et d'une inflation persistante. Cela est préoccupant car les services représentent une part importante de l'économie américaine.De plus, les investissements dans le logement sont en baisse en raison de coûts de financement plus élevés. La Réserve fédérale américaine semble avoir suspendu sa politique de durcissement monétaire pour éviter une récession économique, surtout en vue des élections présidentielles de 2024.En Europe, la Banque de France a indiqué qu'il n'y aurait pas de hausse des taux d'intérêt en octobre, ce qui suggère une politique monétaire en pause. Cela pourrait signifier que la politique monétaire jouera un rôle moins important à court terme dans les taux de change, en particulier pourMalgré ce tableau morose, il y a un espoir, avec des informations suggérant que la Chine pourrait lancer un plan de relance de plus de 100 milliards de dollars prochainement. Cependant, cela n'a pas encore été confirmé.

Le dollar américain favorisé par le climat économique incertain et le risque géopolitique Sur le plan technique, le dollar américain est favorisé par le climat économique incertain et le risque géopolitique.



Les tentatives de rebond de l'euro face au dollar ont été de courte durée. Contrairement à certaines prévisions, nous pensons que le dollar restera fort à court et moyen terme en raison des craintes de stagflation et de récession.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0505 1,0490 1,0734 1,0850 EUR/GBP 0,8501 0,8433 0,8745 0,8809 EUR/CHF 0,9423 0,9401 0,9701 0,9823 EUR/CAD 1,4309 1,4200 1,4599 1,4645 EUR/JPY 157,01 155,99 159,12 160,50

Les annonces à suivre le risque géopolitique reste important, et il faut garder un œil sur l'inflation en Europe.



Cependant, cela ne devrait pas beaucoup affecter la paire EUR/GBP, qui reste stable dans une fourchette de long terme entre 0,85 et 0,87. En ce qui concerne les annonces à surveiller, L'indice des prix à la consommation (IPC) . en zone euro ne devrait pas susciter un grand intérêt, mais l'évolution de l'inflation en livre sterling est à surveiller., qui reste stable dans une fourchette de long terme entre 0,85 et 0,87.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 18/10 08:00 Royaume-Uni Indice des prix à la consommation (Septembre) Première estimation pour le mois de septembre. Précédent à 6,7% sur un an. Moyen 18/10 11:00 Zone euro Indice des prix à la production (Septembre) Il s’agit de la dernière estimation pour le mois de septembre, probablement conforme à la première (4,3% sur un an) Faible 19/10 14:30 États-Unis Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Octobre) Précédent à -13,5. Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : nicolas@mondialchange.com



Lu 137 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Supertripper : "Le problème de NDC est le business model" Billets de train : quelle solution pour optimiser la distribution ?