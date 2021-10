Medef : "Il y a un effet pandémie, les gens ont été payés à rester chez eux"

Malgré tout, si la crise a poussé les gens à l'oisiveté selon le patron du Medef, elle a aussi, toujours selon lui, permis de remettre dans le droit chemin les... syndicats de salariés.



" La crise a été un accélérateur de dialogue social, dans les entreprises il y en a eu énormément aussi. Il en restera des traces de manière sans doute plus structurelle, " poursuit Geoffroy Roux de Bézieux.



Un constat similaire a été fait par Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat au Tourisme, pour qui la maison tourisme a retrouvé une unité salvatrice, pour passer le tsunami.



Après le passé, le patron des patrons français s'est lâché à une vision d'avenir. Alors que différents candidats à la prochaine élection présidentielle appellent à relocaliser la production, cette affirmation ne plait pas nécessairement à Geoffroy Roux de Bézieux.



" Il ne faut pas s’enfermer dans le protectionnisme. Nous restons au Medef pour une économie de l’échange, dans laquelle le voyage en fait partie. Je suis conscient qu’il faut faire des réglages dans la mondialisation, " selon Geoffroy Roux de Bézieux.



Ce dernier préfère une régionalisation de la production, tout comme il ne parle pas d’une décroissance, mais d’une décarbonation. Si la France est allée trop loin, le retour en arrière n’est pas possible.



A l'avenir, le télétravail ne va pas totalement révolutionner le monde du travel, car l’économie va rester majoritairement en présentiel, mais ce n’est pas la fin du voyage d’affaires pour autant.



La véritable révolution étant plutôt dans la protection de l'environnement.



" Il y aura un bilan carbone pour toutes les entreprises, chaque acte de voyage sera calculé en carbone, donc les acteurs doivent observer et intégrer cette dimension, " annonce le patron du Medef.



Et Geoffroy Roux de Bézieux de conclure : " Il faut être honnête, dans les démarches, ce qui compte, c’est la ligne d’arrivée et la décarbonation du transport, mais ce n’est pas tout. L’empreinte de la biodiversité et de la carbonation sur place est aussi un facteur sur lequel vous allez être interrogés. "