NDC : les pros satisfaits du nouveau report de la surcharge GDS

Ce nouveau report offre 8 mois supplémentaires pour peaufiner les outils. Est-ce suffisant ? Tous l’espèrent, car une fois les outils opérationnels, il restera à former les équipes.



« Passer du cryptique au graphique va demander du temps pour former les équipes. Il était hors de question de former mes 450 agents sur un outil qui n’était pas fini » , tient à souligner Yorick Charveriat, VP et General Manager d'Amex GBT.



« Il ne faut plus perdre de temps maintenant, continuer à faire progresser l’outil ensemble. Plus tôt nous aurons atteint la MMP (NDLR : pour "minimum marketable product" ou produit minimum commercialisable. Une mesure de la productivité) plus tôt nous pourrons lancer la version pilote, faire des corrections et former nos collaborateurs à grande échelle. Ca laisse le temps de faire les choses dans de bonnes conditions », complète-t-il.



NDC c’est aussi un changement de business model. Ce nouveau report permettra-t-il de pacifier les relations entre la distribution et Air France ?

« NDC prévoit la fin de la commission des GDS. Je pense qu’Air France aura la bonne intelligence de reverser une commission aux agences de voyages pour que tout le monde y trouve son compte. Et qu’on continue de développer et vendre l’offre Air France », souligne le CEO de Supertripper.



« Il est temps qu’Air France se penche sur la façon dont ils vont nous aider à compenser les pertes GDS. Avoir des outils qui permettent de retrouver de l’efficacité opérationnelle et de supporter, comme le font les GDS, une partie du coût de la distribution », appuie José Martinez.



Ce sera le dossier suivant.