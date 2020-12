"Nous rétablissons un couvre-feu le 15 décembre, il débutera dès 20 heures" selon Jean Castex (Direct)

Nous ne sommes pas arrivés au bout de cette 2e vague. Nous n'arriverons pas à l'objectif des 5 000 cas par jour, nous permettant de reprendre le contrôle de l'épidémie.



Il est de notre devoir d'en tirer les conséquences et adapter les mesures que nous envisager prendre au 15 décembre 2020. Il existe de nouveaux indicateurs de risque, par rapport au déconfinement de mai dernier.



Nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous allons adapter nos mesures pour permettre à chacune et chacun de profiter des vacances et fêtes de fin d'année.



Mardi prochain (le 15 décembre 2020), nous passerons à une prochaine étape, avec des règles plus strictes que celles annoncées fin octobre. Les établissements recevant du public dont nous avions envisagé la réouverture au 15 décembre resteront fermés trois semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies.



Il s’agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l’accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos.]i"



Un réexament des mesures de réouvertures des établissements culturelles serait fait le 7 janvier.



" Nous rétablissons un couvre-feu le 15 décembre, il débutera dès 20 heures à 6h du matin, et strictement contrôlé. Il concernera aussi le réveilleront du 31 décembre 2020. "



La limite de six adultes sera imposée en soirée entre amis ou la famille.



" Noël occupe une place à part dans nos vies, un moment où se forgent les premiers grands souvenirs. Nous autoriserons les déplacements lors de cet évènement. "