Pagodia : une nouvelle programmation Asie signée Salaün Holidays

La nouvelle brochure Pagodia inclut 15 circuits inédits. Parmi eux figure un programme en, “de la mer d’Aral à Samarcande”, sur 11 jours et 9 nuits, intégrant plusieurs trajets en train et une exploration des villes historiques de la Route de la Soie, comme Khiva, Boukhara, Samarcande et Noukous. Leest également à l’honneur, avec un itinéraire de 12 jours et 10 nuits dans les vallées centrales, axé sur les monastères, temples et paysages ruraux.Le Cambodge est présenté à travers un circuit de 12 jours et 9 nuits, combinant exploration historique et séjour sur l’île de Koh Rong. Un programme de 18 jours et 15 nuits eninclut les îles de Sumatra, Java et Bali, avec visite de Borobudur, immersion batak au lac Toba, et observation d’orangs-outans.Un autre circuit est proposé aux, sur 13 jours et 10 nuits, incluant Banaue, le volcan Taal et El Nido, avec excursions maritimes et hébergement en hôtel 5*. En, un voyage de 15 jours et 12 nuits sur la Route de la Soie comprend les grottes de Mogao, les oasis du désert du Taklamakan et les paysages du Pamir. Tous ces circuits sont accessibles à des groupes de 6 à 12 personnes.