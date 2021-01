Pakistan: le pays arrête le "traitement manuel" des demandes de visas

Tourisme;

Tourisme à l'arrivée (les voyageurs français n'y sont pas éligibles);

Affaires;

Affaires à l'arrivée;

Visite familiale;

Travail;

Études;

Journaliste;

Diplomatique;

Officiel;

Humanitaire;

Mission religieuse;

Aide domestique;

Alpinisme / Trek;

Pèlerinage;

Tabligh.

35 US$ (∼ 29 €) pour un visa touristique ou visite familiale simple entrée valable 3 mois;

100 US$ (∼ 83 €) pour un visa d'affaires simple entrée valable 3 mois.

, le Pakistan propose un service d'e-Visa, par l'intermédiaire duquel les voyageurs internationaux peuvent réclamer les différents types de visas électroniques suivants:Après avoir rempli un (fastidieux) questionnaire ministériel en ligne, dont vous trouverez ici un tutoriel (en anglais), les touristes requérants d'un visa électronique devront insérer une copie de leur passeport, photo d'identité et réservation hôtelière (ou invitation d’un T.O. pakistanais); les professionnels seront tenus, avant d'effectuer la procédure online, de réclamer une e-Invitation (E-BIL).des visas électroniques pakistanais varient selon le but du séjour et la nationalité du requérant. Par exemple, pour un citoyen français:Une fois payé en ligne, le délai de délivrance annoncé du e-Visa varie également selon son type. Le gouvernement pakistanais indique qu’un visa touristique en ligne sera délivrépour un ressortissant français; un visa d’affaires en 24h.