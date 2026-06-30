Salaün Holidays : les vendeurs millionnaires récompensés par un voyage en Arménie

Lors de la 5e convention du réseau SNA qui s'est tenue à Hammamet du 22 au 25 novembre 2025, Salaün Holidays a mis à l’honneur les meilleurs vendeurs des réseaux SN AGENCES et BT Holidays ayant dépassé le seuil symbolique d’1 million d’euros de volume d’affaires.
Pour récompenser cet engagement, ces « Millionnaires » ont été conviés du 18 au 22 juin 2026 à un voyage de récompense en Arménie.
Pendant 5 jours, les lauréats ont découvert les multiples facettes d’un pays à l’histoire millénaire, considéré comme le premier État chrétien au monde. Le programme a notamment permis aux participants de visiter la capitale Erevan, le centre spirituel d’Etchmiadzine, les monastères emblématiques de Geghard, Khor Virap et Noravank, ainsi que les paysages spectaculaires du lac Sévan et les célèbres gorges basaltiques de Garni.
Au-delà du patrimoine, le séjour a marqué les esprits grâce à des expériences immersives telles que des dégustations de spécialités et de vins locaux, ou encore un concert privé de chants spirituels dans le cadre unique du monastère de Geghard.
Pour récompenser cet engagement, ces « Millionnaires » ont été conviés du 18 au 22 juin 2026 à un voyage de récompense en Arménie.
Pendant 5 jours, les lauréats ont découvert les multiples facettes d’un pays à l’histoire millénaire, considéré comme le premier État chrétien au monde. Le programme a notamment permis aux participants de visiter la capitale Erevan, le centre spirituel d’Etchmiadzine, les monastères emblématiques de Geghard, Khor Virap et Noravank, ainsi que les paysages spectaculaires du lac Sévan et les célèbres gorges basaltiques de Garni.
Au-delà du patrimoine, le séjour a marqué les esprits grâce à des expériences immersives telles que des dégustations de spécialités et de vins locaux, ou encore un concert privé de chants spirituels dans le cadre unique du monastère de Geghard.
Des partenaires mobilisés pour une expérience optimale
Autres articles
-
Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés
-
Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027
-
Salaün Holidays : Gina Delforge, nouvelle directrice des ventes BtoB
-
Salaün Holidays lance un challenge de ventes sur l’Afrique du Sud
-
"Vos Voyages 2026" : Salaün Holidays travaille ses gammes pour sa nouvelle brochure
Cette opération a été menée avec le concours de partenaires engagés aux côtés de Salaün Holidays. Turkish Airlines a accompagné le voyage en tant que partenaire transport, représenté sur place par la commerciale Nabila Essraoui.
Le courtier Assurever était également présent lors de ce temps fort, représenté par Jules Guérineau pour la région Ouest, illustrant la qualité et l’esprit de proximité qui animent ce partenariat.
Sur place, le programme a été conçu et orchestré par Armroutes, réceptif spécialiste de la destination dirigé par Gagik Hakobyan. Le groupe a ainsi pu explorer l'Arménie dans des conditions idéales aux côtés d'Alina Khatchatryan, guide francophone dont le professionnalisme et la passion communicative ont fortement contribué à la réussite du séjour.
Franck Autret, Directeur général du réseau des agences Salaün Holidays, a souligné que ce voyage illustrait pleinement la volonté de valoriser l’engagement et les performances des équipes tout en leur faisant découvrir des destinations authentiques, porteuses de sens et d’émotions.
Le courtier Assurever était également présent lors de ce temps fort, représenté par Jules Guérineau pour la région Ouest, illustrant la qualité et l’esprit de proximité qui animent ce partenariat.
Sur place, le programme a été conçu et orchestré par Armroutes, réceptif spécialiste de la destination dirigé par Gagik Hakobyan. Le groupe a ainsi pu explorer l'Arménie dans des conditions idéales aux côtés d'Alina Khatchatryan, guide francophone dont le professionnalisme et la passion communicative ont fortement contribué à la réussite du séjour.
Franck Autret, Directeur général du réseau des agences Salaün Holidays, a souligné que ce voyage illustrait pleinement la volonté de valoriser l’engagement et les performances des équipes tout en leur faisant découvrir des destinations authentiques, porteuses de sens et d’émotions.