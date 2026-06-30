Salaün Holidays : les vendeurs millionnaires récompensés par un voyage en Arménie

Cette opération a été menée avec le concours de partenaires engagés aux côtés de Salaün Holidays. Turkish Airlines a accompagné le voyage en tant que partenaire transport, représenté sur place par la commerciale Nabila Essraoui.



Le courtier Assurever était également présent lors de ce temps fort, représenté par Jules Guérineau pour la région Ouest, illustrant la qualité et l’esprit de proximité qui animent ce partenariat.



Sur place, le programme a été conçu et orchestré par Armroutes, réceptif spécialiste de la destination dirigé par Gagik Hakobyan. Le groupe a ainsi pu explorer l'Arménie dans des conditions idéales aux côtés d'Alina Khatchatryan, guide francophone dont le professionnalisme et la passion communicative ont fortement contribué à la réussite du séjour.



Franck Autret, Directeur général du réseau des agences Salaün Holidays, a souligné que ce voyage illustrait pleinement la volonté de valoriser l’engagement et les performances des équipes tout en leur faisant découvrir des destinations authentiques, porteuses de sens et d’émotions.