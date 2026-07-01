Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS) devrait représenter 27 M€ pour la compagnie en 2026, soit 5% du chiffre d'affaires - Photo : Brittany Ferries
Brittany Ferries annonce un plan de consolidation de son activité destiné à adapter son modèle économique à un environnement qu'elle juge durablement plus difficile.
Le plan prévoit la vente du Barfleur, mis en service en 1992 et actuellement affecté à la liaison Cherbourg - Poole, ainsi que du Cotentin, exploité entre Cherbourg et Rosslare.
En parallèle, Brittany Ferries mettra fin à la desserte Le Havre - Portsmouth d'ici fin septembre 2026. Le MV Clipper remplacera le Cotentin sur la ligne Cherbourg - Rosslare.
La compagnie précise qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'est prévu pour les personnels navigants, même si les recrutements de saisonniers devraient diminuer en 2027.
Le plan prévoit la vente du Barfleur, mis en service en 1992 et actuellement affecté à la liaison Cherbourg - Poole, ainsi que du Cotentin, exploité entre Cherbourg et Rosslare.
En parallèle, Brittany Ferries mettra fin à la desserte Le Havre - Portsmouth d'ici fin septembre 2026. Le MV Clipper remplacera le Cotentin sur la ligne Cherbourg - Rosslare.
La compagnie précise qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'est prévu pour les personnels navigants, même si les recrutements de saisonniers devraient diminuer en 2027.
Un contexte économique sous pression
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Brittany Ferries tient son cap sur la croissance
Pour justifier cette réorganisation, Brittany Ferries met en avant plusieurs facteurs.
La compagnie évoque un marché transmanche passagers et fret en recul depuis le début de l'année, des réservations estivales inférieures à ses prévisions, dans un contexte marqué par la crise au Moyen-Orient et la pression sur le pouvoir d'achat des clientèles britannique et européenne.
À cela s'ajoutent le remboursement du prêt garanti par l'État contracté pendant la pandémie, les conséquences du Brexit et l'augmentation des coûts liés au système européen d'échange de quotas d'émission (ETS).
Brittany Ferries estime que cette seule taxe représentera 27 millions d'euros en 2026, soit près de 5% de son chiffre d'affaires annuel, malgré les investissements réalisés ces dernières années dans une flotte plus moderne et moins émettrice.
L'ensemble de ces changements est prévu à partir de l’automne 2026 et n’aura aucun impact sur la haute saison 2026.
La compagnie évoque un marché transmanche passagers et fret en recul depuis le début de l'année, des réservations estivales inférieures à ses prévisions, dans un contexte marqué par la crise au Moyen-Orient et la pression sur le pouvoir d'achat des clientèles britannique et européenne.
À cela s'ajoutent le remboursement du prêt garanti par l'État contracté pendant la pandémie, les conséquences du Brexit et l'augmentation des coûts liés au système européen d'échange de quotas d'émission (ETS).
Brittany Ferries estime que cette seule taxe représentera 27 millions d'euros en 2026, soit près de 5% de son chiffre d'affaires annuel, malgré les investissements réalisés ces dernières années dans une flotte plus moderne et moins émettrice.
L'ensemble de ces changements est prévu à partir de l’automne 2026 et n’aura aucun impact sur la haute saison 2026.