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Brittany Ferries célèbre les anniversaires de ses lignes historiques transmanches

50 ans de la liaison Saint-Malo - Portsmouth et 40 ans de la ligne Caen - Portsmouth


La compagnie maritime Brittany Ferries vient de célébrer deux anniversaires majeurs de son histoire transmanche, avec les 50 ans de la liaison Saint-Malo - Portsmouth et les 40 ans de la ligne Caen Ouistreham - Portsmouth. Pplus de 300 invités ont embarqué à bord du navire Saint-Malo pour une traversée exceptionnelle autour de l’île de Wight.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 25 Juin 2026 à 09:33

Brittany Ferries célèbre deux anniversaires majeurs de son histoire transmanche - Depositphotos.com, packshot
Brittany Ferries célèbre deux anniversaires majeurs de son histoire transmanche - Depositphotos.com, packshot
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Brittany Ferries a célébré, le 17 juin dernier, deux anniversaires majeurs de son histoire transmanche avec les 50 ans de la liaison entre Saint-Malo et Portsmouth ainsi que les 40 ans de la ligne reliant Caen à Portsmouth.

Depuis leur création, ces deux routes emblématiques ont transporté plus de 19 millions de passagers pour la ligne malouine et 35,4 millions de passagers pour la liaison normande, illustrant un demi-siècle de mobilité et d’échanges continus entre la France et le Royaume-Uni.

Aujourd’hui, la liaison entre Saint-Malo et Portsmouth est assurée par le Saint-Malo, l’un des plus récents navires hybrides GNL-électrique de la flotte.

Aux côtés de son sistership, le Guillaume de Normandie, qui opère sur la ligne Caen - Portsmouth, ces nouveaux ferries incarnent une génération moderne de transport maritime pensée pour répondre aux enjeux environnementaux actuels, notamment grâce à leur capacité technologique à se brancher directement à l’alimentation électrique lors du séjour à quai.

Une accélération de la décarbonation portuaire

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Au port de Portsmouth, cette dynamique environnementale franchit une nouvelle étape avec le déploiement des dernières phases du projet d'électrification à quai.

En permettant aux navires de se brancher directement au réseau électrique lors de leurs escales professionnelles, cette infrastructure majeure contribuera à réduire drastiquement les émissions locales, à recharger les batteries des navires et à accélérer la décarbonation globale des activités portuaires et maritimes.

Selon Christophe Mathieu, Président du Directoire de Brittany Ferries, "la transition énergétique est bel et bien en marche et s’accélère aujourd'hui grâce à ces partenariats solides conclus entre les armateurs et les infrastructures portuaires."

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Tags : brittany ferries
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