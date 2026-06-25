Brittany Ferries célèbre les anniversaires de ses lignes historiques transmanches

la transition énergétique est bel et bien en marche et s’accélère aujourd'hui grâce à ces partenariats solides conclus entre les armateurs et les infrastructures portuaires

Au, cette dynamique environnementale franchit une nouvelle étape avec le déploiement desEn permettant aux navires de se brancher directement au réseau électrique lors de leurs escales professionnelles, cette infrastructure majeure contribuera à réduire drastiquement les émissions locales, à recharger les batteries des navires et à accélérer la décarbonation globale des activités portuaires et maritimes.Selon Christophe Mathieu, Président du Directoire de Brittany Ferries, "."