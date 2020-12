TUI France sort ses brochures clubs Marmara, Lookéa et circuits Nouvelles Frontières

Les deux nouvelles brochures dédiées aux clubs proposent de leurs côtés un total de 65 Club Marmara et Club Lookéa sur près de 30 destinations long et moyen-courriers. Les nouveautés seront présentées prochainement.



Côté animations, Lookea lancera le grand championnat InterClubs. Les vacanciers s’affronteront à travers des jeux et défis en direct et en simultané sur grand écran et sur les réseaux sociaux.



Au Looky Club, nature et aventure seront les nouveaux terrains de jeux des enfants avec Naturéa (une multitude d’ateliers ludiques à l’éveil de la protection de la nature et de l’environnement) et Lookéaventure (une course d’orientation à la recherche de tous les trésors que cachent leurs Club Lookéa).



Cette saison, la nouvelle thématique animation en Club Marmara mettra en scène l’univers du cirque avec le « Club Marmara Circus Show ». Côte sport, les vacanciers apprécieront Ball’n Crosset, (le nouveau volley-ball du moment) et Fit’n Pound (renforcement musculaire en musique et baguettes de batterie au rendez-vous).



Pour ne rien rater du championnat d’Europe de Football, les équipes animation Club Lookéa & Club Marmara animeront des activités dédiées pour les passionnés et les amateurs de l’événement sportif de cette saison.