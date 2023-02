Appli mobile TourMaG



Taux de changes : l'inflation US fait rebondir le dollar

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 21 Février 2023

Le point économique Les derniers chiffres portant sur l’inflation publiés aux Etats-Unis la semaine passée montre que lutter contre l’inflation est difficile.



En janvier, l’inflation a atteint 6,4% en glissement annuel. C’est certes le plus bas niveau observé depuis octobre 2021 ; Mais les analystes s’attendaient à une baisse plus importante.



Cette baisse moins rapide que prévu s’explique par deux facteurs principaux. Premièrement, un changement méthodologique dans le calcul de l’inflation qui tend à surestimer les pressions inflationnistes. Deuxièmement, les tensions sur l’emploi, notamment la main d’œuvre qualifiée, restent très importantes.



Pour l’instant, tout indique que le pic d’inflation soit derrière nous (il a été atteint au cours de l’été 2022). Mais il suffirait que les prix du baril de pétrole renouent avec les 100 dollars (contre moins de 80 dollars actuellement) pour que cela se traduise par une nouvelle poussée de l’inflation. Il faudra du temps avant de renouer avec des niveaux d’inflation plus tolérables.



Pour le moment, la majorité des analystes ne prévoit pas de changement au niveau de la politique monétaire américaine à la suite du chiffre de l’inflation. Le consensus table toujours sur deux hausses de taux de 25 points de base chacune puis une pause de politique monétaire à l’été prochain.



Certaines banques internationales ont revu leurs prévisions toutefois, et anticipent désormais trois hausses de taux de 25 points de base chacune et un taux terminal qui se situe autour de 5,25-5,50%.



La perspective d’une récession, qui était si souvent évoquée en fin d’année dernière, n’est désormais plus qu’un lointain souvenir. Evidemment, c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.



Du côté européen, la situation n’a pas changé. Il n’y avait aucune statistique importante la semaine dernière. Le marché monétaire prévoit que la Banque Centrale Européenne (BCE) va continuer d’augmenter ses taux, jusqu’à un taux terminal situé à 3,75%. Celui-ci pourrait être atteint à la fin de l’été (en septembre prochain), à en croire le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.



Là encore, l’ampleur de la hausse des taux pour le mois de mars ne fait pas de doutes. Isabel Schnabel, un membre très écouté du directoire de la BCE, a indiqué en fin de semaine dernière que dans tous les scénarios possibles et inimaginables, la prochaine hausse de taux sera de 50 points de base en zone euro.



Le point technique Malgré la forte correction de ces dernières semaines, nous avons toujours une vision haussière pour l’EUR/USD avec un objectif autour des 1,0950 (à moyen terme).



L’euro apparaît également en bonne position face à ses autres contreparties (hausse face à la livre sterling, au dollar canadien, et au yen japonais par exemple).



Le Yen Japonais poursuite son recul (-2% en variation hebdomadaire face à l’Euro), alors que l’éventualité d’une normalisation de la politique monétaire japonaise s’éloigne de nouveau. On peut avoir un peu de volatilité sur la paire EUR/JPY cette semaine, en particulier le 24 février lorsque l’audition du nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) aura lieu face au parlement japonais.



Tous les experts considèrent qu’à ce stade il devrait simplement s’inscrire dans la continuité de ce qui a été fait par la BoJ ces dernières années. Ce serait négatif pour le yen japonais.



SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0595 1,0508 1,0787 1,0888 EUR/GBP 0,8740 0,8610 0,8942 0,9009 EUR/CAD 1,4287 1,4169 1,4513 1,4690 EUR/JPY 141,24 139,90 145,76 149,80

Les annonces à suivre Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed ne devrait pas faire réagir les marchés car cette réunion a eu lieu avant la publication du dernier chiffre de l’inflation.



En revanche, il faudra regarder d’un œil la publication de l’indice PCE pour le mois de janvier qui est un indicateur important pour différencier l’inflation conjoncturelle (qui est amenée à se dissiper) et l’inflation structurelle (qui va rester).



Outre Rhin, les chiffres pour le mois de février devraient confirmer que le risque de récession s’éloigne.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 21/02 11:00 Allemagne Indice ZEW du sentiment économique (Février) Hausse à 22,0 contre 16,9 en janvier. Le spectre de la récession s’éloigne. Moyen 22/02 10:00 Allemagne Indice IFO du climat des affaires (Février) Hausse à 91,4 contre 90,2 en janvier. Encore un signal positif ! Moyen 22/02 20:00 Etats-Unis Compte-rendu de la dernière réunion de la Fed Confirmation probable que deux autres hausses de taux sont à venir, au moins. Moyen 23/02 14:30 Etats-Unis Indice PCE core (Janvier) Hausse à 0,4% en mensuel contre 0,3% en décembre. Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : hubert@mondialchange.com





