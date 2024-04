Top of travel au départ de 23 aéroports de province

La possibilité de prendre un vol depuis un aéroport proche de leur domicile, évitant ainsi le détour par Paris, avec des options de parking gratuit disponibles dans certains aéroports comme Brive, Châteauroux, Le Havre et Cherbourg

La réduction du temps et des coûts de déplacement, en éliminant le besoin de recourir à un train ou à un vol supplémentaire pour atteindre un grand aéroport

La contribution à la protection de l'environnement par la diminution des émissions de CO2

Un voyage plus détendu sans précipitation, favorisant un état d'esprit plus apaisé

Le réseau national couvrant l'ensemble du territoire présenteLe TO offre une, allant des circuits en groupe aux clubs de vacances, en passant par les autotours et l'hébergement en hôtel individuel. Les clients peuventen sélectionnant leur point de départ, leur destination et le type de formule de vacances qui leur convient, permettant ainsi de créer un voyage sur mesure. Top of travel souhaiteet avec desLa gamme de produits de Top of travel est conçue pour satisfaire diverses préférences, avec des: groupes, familles, amis, voyages en solo.Au départ de Paris , Top of travel propose des séjours vers l’Autriche, l’Algarve, Bari, le Cap Vert, la Crète, la Croatie, l’Egypte, l’Italie, la Jordanie, Madère, Malte, le Monténégro, Olbia, le Portugal, la Sicile et la Slovénie en vols hebdomadaires.