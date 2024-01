Top of Travel : cap sur les 70 M€ de chiffre d’affaires en 2024

Avec pas moins de 21 nouveautés, tant en termes de destination ou de produit, dans sa brochure, Top of Travel a ses objectifs tout tracés : « 70 millions d’euros dont 30 millions d’euros d’euros pour les groupes et 40 millions d’euros pour les individuels en 2024 » indique le PDG du TO.



« Janvier, février et mars constituent les trois mois les plus forts en termes de prises de commandes, et en ce moment nous faisons de très belles ventes » affirme Olivier Velter. D’ailleurs, sur les groupes, « nous avons déjà atteint les 26 millions d’euros » ajoute Helmut Stückelschweiger.



Déjà entamée avec notamment des éductours sur Madère et en Egypte, la série va continuer avec de nouvelles visites prévues tout au long de l’année. « En moyenne, chaque année nous formons 200 à 250 agents de voyages et services groupes par le biais d’éductours » déclare Olivier Velter. Avec la nouvelle production de Top of Travel, ils pourront alimenter leur curiosité et parfaire leurs connaissances sur une large palette de destinations.