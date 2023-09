Top of Travel effectue son grand retour sur l’Egypte

La Jordanie n’est pas en reste avec « un objectif de 15 000 voyageurs en 2024, soit plus du double par rapport à 2023 ». Depuis Paris et la province, deux vols charters desserviront Aman et Aqaba.



Outre un nouveau circuit « Entre nature et désert » (7 nuits à partir de 2 499 euros), Top of Travel programme deux nouveaux « top clubs cocoon » au complexe Tala Bay (7 nuits en tout compris à partir de 1 650 euros) qui comporte deux établissements : le Marina Plaza 4* NL et le Grand Tala Bay 5* NL.



Sur Madère, un des axes forts de Top of Travel, le tour-opérateur demeure bien présent et réaffirme sa « position de leader » avec notamment son produit classique « Au cœur de Madère » (7 nuits en pension complète à partir de 979 euros), un circuit accompagné qui permet de partir à la découverte de l’île aux fleurs lors d’excursions organisées avec un guide local francophone.