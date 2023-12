Top of travel garde le cap et lance de nouvelles destinations

Top of travel est né en 1998 , c’est aussi l’année de naissance de ma 3e fille, l'année de la Coupe du Monde en France ... et je suis toujours là. Le parcours n’a pas toujours été facile mais grâce à mes collaborateurs et mes clients nous avons fait notre chemin

En marge du Congrès Selectour qui se tenait à Amman en Jordanie , Top Of Travel a fêté ses 25 ans avec une quarantaine de partenaires présents sur place.» a lancé Helmut Stückelschweiger fondateur et président du tour-opérateur.Ce dîner d’anniversaire a été organisé dans l’une des destinations-phare du tour opérateur. En 2023, il a fait voyager plus de 7000 clients en Jordanie. Leader de la destination (périmètre Seto), le voyagiste rappelle qu'il «Preuve que Top of travel avait de belles ambitions pour le Royaume hachémite. Helmut Stückelschweiger avait signé un partenariat avec l’Office de Tourisme de Jordanie à l'occasion de l'IFTM Top Resa.Mais les attaques du Hamas en Israël du 7 octobre dernier sont venus freiner les ambitions du voyagiste.