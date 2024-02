Top of travel : c'est parti pour la Slovénie !

Annoncé fin 2023, Top Of Travel dévoile la programmation de sa nouvelle destination 2024 : La Slovénie.



Un vol est programmé vers Ljubljana tous les lundis du 22/04 au 17/06 et du 2/09 au 14/10. Les séjours sont proposés au départ de Paris et de Brest, Le Havre, Deauville, Nantes, Châteauroux, Limoges, Bergerac, Pau, Toulouse et Bordeaux.



Le voyagiste a décliné plusieurs formules de séjour : l’autotour « La Slovénie en liberté », les circuits « Splendeurs slovène et croate ou « Splendeurs slovène et croate », les combinés Italie/Slovénie « Trésors de Slovénie et Venise » ou Slovénie/Autriche/Tchéquie « Au cœur de l’Europe centrale », sans oublier les séjours en hôtel : le Bohinj Hotel**** à Bohinjska Bistrica et le Slovenija Life Class**** à Portorose.



Le tour opérateur propose également un circuit « Cinq capitales d’Europe de l’est » toujours au départ de la Slovénie avec la découverte des villes de Ljubljana, Zagreb, Budapest, Bratislava et Vienne.