Visit Europe : la brochure 2023 fait le plein de nouveautés

Le programme « L’Écosse en train » tient toujours une place de choix dans la programmation du voyagiste, qui propose également un nouveau programme au pays des lochs à la découverte de ses châteaux et chefs d’œuvre architecturaux.



Outre les multiples circuits et séjours proposés, on peut également trouver plusieurs nouveautés : en Italie, un circuit reliant la Toscane et la province méconnue de Pérouse ainsi qu’un programme dans les Dolomites et le Tyrol du sud et au Portugal, un circuit « Petite virée à Lisbonne » en 5 jours.



« La Suisse panoramique » fait également son entrée dans l'offre avec un programme varié de découverte du pays sous plusieurs angles avec 2 trajets en train inclus.



Aussi en nouveautés : « Le meilleur de l’Allemagne », un circuit mettant en lumière les villes phares du pays de Goethe, un circuit panoramique « Merveilles de Pologne », un grand tour de Hongrie ainsi qu’un riche combiné parcourant l’Europe centrale en 6 pays et 5 capitales, deux combinés dans les Balkans : « Joyaux balkaniques de Dubrovnik à Tirana » et « Merveilles de Slovénie et d’Istrie ».



Les destinations plus balnéaires ne sont pas en reste, avec une croisière dans les îles croates (Split – Split), un programme sur l’île de Beauté avec vols open-jaw : « la Corse du Nord au Sud », un circuit « Balade sur la côté balte » en Lettonie et Lituanie en 5 jours avec possibilité d’extension en Estonie et un programme en Espagne mettant à l’honneur les splendeurs citadines d’Andalousie.