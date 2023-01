Appli mobile TourMaG



Voyage d'affaires : "Le risque sécuritaire est devenu endémique" selon Ilios International S'occuper du quotidien des collaborateurs à l'étranger

Envoyer à un ami Partager cet article

Fondée par Thibault Janin, ex voyageur d’affaires d’un groupe mondial d’agroalimentaire et Francis Janin, ancien colonel de l’armée française et directeur sûreté dans une multinationale de génie électrique, Ilios International a l'objectif d'assurer la sécurité des voyageurs d’affaires partout dans le monde grâce à une technologie innovante.

Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 5 Janvier 2023

Forte de son expérience de plus de 10 ans en ingénierie de sûreté dans les pays les plus dangereux, Ilos International propose une couverture d’assistance sécurité dédiée aux entreprises françaises et internationales pour les déplacements de leurs collaborateurs à l’international, qu’ils voyagent dans des pays sensibles ou pas.



Francis Janin, fondateur de l'entreprise, ancien colonel de l’armée française et directeur sûreté dans une multinationale de génie électrique, a été rejoint par Thibault Janin, son fils, qui a ainsi pu apporter son vécu et son expertise de voyageur d’affaires :



" Ayant beaucoup voyagé à l’international, je me suis aperçu des limites des solutions offertes aux voyageurs d’affaires : beaucoup trop d’alertes, qui bien souvent n’avaient aucun rapport avec la situation vécue sur place et aucune solution assistance à l’endroit où je me trouvais, même de la part des sociétés d’assistance "classiques".



Je rêvais de deux choses : connaître, au sein d’une ville, les quartiers à éviter et que quelqu’un vienne me chercher s’il m’arrivait un problème. Les besoins d’assistance sont bien plus nombreux qu’on imagine lorsqu’on voyage à l’étranger ".



Une cartographie poussée quartier par quartier L’innovation de l’application réside dans sa cartographie poussée quartier par quartier avec un " geofencing/georepérage " précis de plus de 80 pays : une solution qui permet à la fois aux voyageurs de visualiser les zones à éviter en amont de leur déplacement mais aussi d’être alertés en temps réel lorsqu’ils y entrent.



Par ailleurs, un bouton d’alerte est relié à un plateau d’assistance, capable de coordonner des interventions sur place rapidement en cas d’incident, et cela dans 39 pays dans le monde.



Le plateau d’assistance (COO) conçu à l’image des salles de gestion de crise des ministères de la défense et de l’intérieur est composé d’anciens militaires ou membres de la sécurité civile, a diverses missions : briefer les voyageurs (selon le niveau de risque du pays de destination), veiller sur les déplacements grâce à une surveillance permanente par écrans de contrôle et alerte des voyageurs d’affaires en cas de risque, traiter les appels d’urgences avec une réponse en temps réel aux voyageurs d’affaires et aide directe, qu’il s’agisse d’une simple désorientation ou d’un incident plus grave.



Enfin, coordonner des interventions afin de se rendre sur place rapidement en cas de détresse du collaborateur.

"On vend de la confiance" On vend de la confiance, c’est donc un métier qui demande un niveau de structure extrêmement élevé pour s’adapter à chaque situation de crise " affirme Thibaut Janin qui a pour but de " répondre aux problématiques du quotidien - je suis suivi, j’ai eu un accident de la route, je me suis fait arrêter par la police, nous ne sommes pas dans la gestion des grosses crises internationales, plein de choses passent avant ".



Il éclaire : " la crise sanitaire qui a entraîné de la pauvreté a entraîné dans beaucoup de pays un regain de la délinquance, au Brésil, en Argentine " mais d'autres sont aujourd'hui " moins sûrs comme la Suède ou le Danemark ", le risque terrorisme quant à lui " est très localisé ".



On où le risque sécuritaire est devenu endémique, regardez le cas du Pérou qui n’était pas considéré comme un pays difficile, on n’est jamais à l’abri de quoi que ce soit ».



L’application est configurée pour être la plus simple d’utilisation aussi bien par un chef d’entreprise de PME, une direction sûreté ou par les voyageurs d’affaires eux-mêmes. " L’offre va du travailleur non salariée jusqu’aux grands groupes " avec différents modèles économiques dont " un abonnement à la plateforme accessible puis un paiement au voyage ".



Enfin Thibault Janin estime que " l’ouverture de la Chine " est " un très bon signe " pour le voyage d’affaires. " affirme Thibaut Janin qui a pour but de "".Il éclaire : "" mais d'autres sont aujourd'hui "", le risque terrorisme quant à lui "".On vit dans un monde »." avec différents modèles économiques dont "".Enfin Thibault Janin estime que "" est "" pour le voyage d’affaires.

Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Laurent Guéna

Publié par Laurent Guéna

Lu 148 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Voyages d'affaires : The Treep lève 1,6 million d’euros Rétrospective voyage d’affaires : ce qu'il faut retenir de 2022