"rigoureusement sélectionnés".

"offre sélective"

"produits atypiques"

En 2021, les Français sont restés majoritairement en France et certains ont découvert le camping comme mode de vacances pour la première fois., et bien qu'entachée par la suppression des vacances de Printemps, la saison dernière a été plus que satisfaisante pour les professionnels du camping. Ainsi, Ze-Camping dédié aux professionnels du tourisme a pu s’entourer de 12 nouveaux campings pour cette année 2022.(30% du total), avec des sitesPour assurer la bonne santé de son activité, l'entreprise s’appuie suret agences de voyages, dont Campingvision, Locastone, Carrefour voyages, Le Bon Coin ou encore Salaün.Cela a permis au tour-opérateur de s’occuper de plus de, tout en gardant à l’esprit l’objectif de rester sur uneavec des mobil-homes tout équipés, deset une(10% des 60 campings associés à Ze-Camping possèdent l’Ecolabel).