Mobil-homes, chalets : Ze-camping se lance dans l'acquisition d'hébergements locatifs

En parallèle, Ze-camping propose depuis deux ans de diffuser gratuitement et uniquement sur son site internet les annonces des campings 3* à 5* selon un modèle à la commission.



Le groupe comptabilise aujourd'hui plus de 2 100 annonces disponibles en ligne. " Cette seconde saison aura permis d’augmenter la visibilité de 204 campings français et une dizaine de campings espagnols et italiens, passant de 256 à 460 établissements référencés (par rapport à N-1) ", indique Ze-camping.



Pour enrichir son catalogue, la plateforme annonce un nouveau partenariat avec Camping and Co en tant que marque blanche.



" Une partie de l'offre du distributeur, à savoir 500 campings dont 400 en France, 50 en Espagne, 25 en Italie et Portugal, sera ainsi intégrée sur le site web. Cela permettra à Ze-camping de doubler son nombre d’annonces et d’atteindre pratiquement 1 000 campings référencés, seulement deux ans après le lancement de cette activité ".



La marque continue de rechercher de nouveaux partenaires souhaitant diffuser gratuitement leurs annonces. Pour cela, elle est connectée aux passerelles/PMS du marché (Ctoutvert, Inaxel, Resalys et E-season). Une équipe est spécialement dédiée à la gestion des partenariats pour assurer un suivi de la vérification des annonces à l’envoi des réservations.