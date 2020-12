1er épisode de la série "les grands oubliés" : le confinement ou "la claque dans la figure"

" Pendant un temps, j'ai fait un peu l'autruche, pour couper avec le monde du tourisme. Je me suis investi dans l'associatif. C'était pour moi un refuge. "



Une façon de s'occuper l'esprit et se sentir utile, alors que la covid-19 a rendu toutes ces petites mains impuissantes.



" J'ai l'impression que nous sommes comme le Titanic, nous ne maitrisions plus rien du tout. Je me suis inscrite à un maximum de webinaires, durant lesquels j'ai appris plein de choses. Cela m'a conforté dans mon amour pour mon métier, " se félicite Karine Goulard.



Un sentiment pas toujours partagé.



Après neuf mois sans décrocher un téléphone, ni même de mail, par crainte de voir le chômage partiel suspendu, sa consœur du Nord a développé des rancœurs.



" L'absence de nouvelles par rapport à la situation de l'agence de la part de mon employeur est honteuse. Mon employeur ne s'est jamais inquiété de savoir comment j'allais. "



Voici l'exemple qui confirme la règle.



Pour contre-carrer l'absence de relations humaines, l'associatif a été pour bon nombre un repli salvateur, pendant qu'ils voyaient le bateau tourisme tanguer.



Souvent considérés comme de simples vendeurs, les agents sont bien plus que des commerciaux, ils sont avant tout des personnes au service des autres.



La mission " rapatriement " a nécessité de travailler parfois " 7 jours sur 7 " témoigne Stéphane Verdier, sans jamais compter ses heures.



Mais le meilleur exemple sur le dévouement reste : l'engagement associatif.



" Durant cet arrêt brutal, nous nous sentons inutiles. Pour compenser, je me suis investie dans une association en attendant de pouvoir reprendre une vie active, confie Morgane.



Une façon pour l'apprentie agent de voyage d'utiliser ses compétences en concevant les roadbooks, carnets de voyages ou encore l'affrètement d'un avion pour aider l'association " Partage ".



Durant ce 1er confinement, chacun s'est protégé et occupé comme il a pu.Si les retours sont assez disparates, il est une chose qui ne varie jamais, dans le discours de tous.



" Nous n'existons pas pour l'Etat, c'est flou. Et quand nous étions mentionnés dans les médias, nous étions devenus des escrocs avec l'ordonnance, " se lamente Jennifer Weber.



Ce confinement a été une épreuve professionnelle et personnelle, avec des manifestations plus ou moins heureuses de la nature humaine.



La suite de l'expérience sur cette année 2020 si particulière, avec la gestion des clients, la réouverture, le chômage partiel de longue durée sera à retrouver dans les prochains jours.