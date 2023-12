À la découverte des merveilles du monde, avec CroisiEurope

Aidez vos clients à préparer leurs vacances de printemps et trouvez l’itinéraire fait pour eux, avec CroisiEurope.Recommandez-leur de voguer à travers les merveilles d’Andalousie sous le doux soleil de printemps, en commençant par Séville, cité phare de l’histoire espagnole où les cultures cohabitent au cœur de trésors architecturaux et de plaisirs gourmands.Parce qu’on ne se lasse jamais de l’Italie, proposez à vos clients de découvrir les plus belles villes de Vénétie et de Lombardie, entre paysages verdoyants et découvertes architecturales. De Venise à Mantoue, laissez-les arpenter les rues pittoresques italiennes, savourer une gastronomie unique et voguer sur les canaux romantiques vénitiens.La France, pays multiculturel, n’est pas en reste de trésors ! Faites découvrir le Rhône à vos clients avec deux itinéraires charmants. Préconiser-leur de visiter la Provence et ses paysages uniques, mêlant style et raffinement, offrant à ses visiteurs les délices de ses couleurs, senteurs et saveurs.Des clients friands d’aventure et de visites insolites ? Conseillez-leur de voguer de Lyon à Martigues, entre villes incontournables et vignobles d’exception.