Agence Savoie Mont-Blanc : Michaël Ruysschaert déclenche une mini-avalanche

Après 3 ans à la tête de cette formidable machine à créer des souvenirs SAVOIE MONT BLANC, j’ai présenté ce lundi matin (24 avril) ma démission aux co-présidents de l’Agence SMB. Depuis 17 mois, je ne peux que regretter le manque de vision et d’alignement qui ressort de mes différents échanges avec les parties prenantes

Cette absence de visibilité autour d’un "vrai" projet touristique bi-départemental compromet selon moi toute projection dans mes fonctions de Directeur. Au-delà de mes propres choix, j’ai une pensée sincère et émue aujourd’hui pour les équipes de l’Agence surinvesties au quotidien pour faire vivre et rayonner nos couleurs savoyardes multiples et unies #savoie #haute-savoie !

« J’accompagnerai avec énergie Vincent Rolland et Nicolas Rubin, co-présidents de l’Agence, pour préparer la structure dans sa mutation post dissolution du Conseil Savoie Mont Blanc ».

« Merci aux élus visionnaires, aux partenaires engagés, aux 13 000 ambassadeurs passionnés et aux soutiens des acteurs touristiques qui témoignent quotidiennement de l’importance de cet outil au service de l’intelligence collective et de son impact positif pour l’image et l’économie de nos massifs et destinations lacustres ».

C’est une façon originale d’annoncer son départ, mais elle colle assez bien avec le personnage, excellent communi-quant, qui faisait un véritable show de chacune de ses interventions pour présenter le travail et la programmation de l’Agence Savoie Mont-Blanc.».