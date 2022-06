Demain Savoie Mont-Blanc ouvre des pistes pour la montagne du "monde d'après"

On n’aura rien gagné si c’est un énième rapport posé sur la pile des précédents », avertit le directeur général qui annonce donc la création d’un Collectif Montagne.



Si l’activité touristique hivernale pèse pour, dont la majorité grâce aux remontées mécaniques et à l’hébergement,la pente. Il y a là un potentiel à exploiter et l’Agence veut y contribuer en s’imposant comme le moteur de la transition touristique.Les premières annonces ont été faites par son directeur général, Mickaël Ruysschaert : réorienter l’observatoire pour développer de nouveaux indicateurs du tourisme (retombées économiques, bilan carbone, flux financiers…) ; développer la pédagogie auprès des touristes en général et des jeunes populations en particulier ; mobiliser des financements au profit d’initiatives durables.A ce titre, la Région Auvergne Rhône-Alpes apporte sa contribution via la création d’un nouveau véhicule financier, Essentiem , avec une première dotation de 400 000 euros alimentée par les institutions et des mécènes.L’Agence a conscience qu’il ne faut pas laisser retomber la mobilisation qui a porté le Livre Blanc. «Animée par Savoie Mont-Blanc avec le soutien du cabinet Atémia , le Collectif Montagne se veut Participatif, Programmatique et Pluri-territorial. Il a pour mission d’entretenir la flamme et de creuser le sillon de la transformation.Il s’adresse aux 12 000 Ambassadeurs engagés sur le territoire des deux départements, du secteur public et du privé, en leur proposant de traiter un thème majeur chaque année à travers une ou deux séances plénières et des ateliers décentralisés.La restitution des travaux du Collectif permettra de mesurer si la feuille de route est bien suivie, d’alimenter la démarche prospective et de partager les éléments de veille à la manière d’un think tank. Le thème de travail de 2023 est en discussion.