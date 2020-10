Agences Club Med : une ouverture à Montpellier, une rénovation à Marseille et des projets sur Lyon

TourMaG.com - Certains distributeurs craignent que les agences Havas Voyages soient privilégiées pour l'implantation des nouveaux corners...



Quentin Briard : Nous sommes agnostiques ! Nous nous attachons à identifier les zones de chalandise où le potentiel clients est intéressant et les partenaires qui sont prêts à s'engager.



Aujourd'hui 900 agences nous revendent, nous sommes sur une distribution ouverte. La montée en gamme de nos resorts attire une nouvelle clientèle. Nous devons continuer à adapter notre distribution intégrée et B2B à ces nouveaux profils.



Nous restons ouverts mais nous voulons nous tourner vers des partenaires qui s'engagent, et certaines des agences Selectour indépendantes pourraient, si elles sont intéressées, avoir des corners.



TourMaG.com - Vous aviez annoncé votre volonté d'ouvrir une dizaine d’appartements-boutiques en France d’ici 2021. Malgré le contexte actuel, continuez-vous à développer votre réseau en propre et avez-vous un plan de développement sur la franchise ?



Quentin Briard : Nous avons continué à travailler sur ces sujets ces derniers mois. Nous avons confirmé nos investissements sur une ouverture et une rénovation.



Ainsi nous venons d'ouvrir une maison-boutique à Montpellier et nous venons de rénover notre agence de Marseille qui s'est transformée en concept de maison-boutique.



Actuellement nous avons 3 appartements-boutiques à Paris sur les Champs-Élysées, à Passy et à Nice et 3 maisons-boutiques à Montpellier, Lille et Marseille. Nous avons quelques idées dans les cartons, notamment sur Lyon qui fait partie de nos priorités. Nous atteindrons peu ou prou l'objectif fixé.



Il faut savoir qu'à Nice l'ouverture de notre appartement-boutique a boosté notre business. En 6 mois, notre chiffre d'affaires a progressé de 25% sur la zone de chalandise.



Sur la partie franchise, nous n'avons pas d'objectifs affichés. Nous étudions les propositions au cas par cas. Il faut savoir qu'en plein confinement nous avons passé sous franchise l'agence de Tours, le contrat a été signé avec Autre Voyage qui a déjà repris les agences de Dijon, Fontainebleau et Orléans.