Agences de voyages : avec 14 défaillances au 3e trimestre 2021, le secteur résiste

Malgré des chiffres en amélioration, une vingtaine de départements se trouvent dans une situation de fragilité.



Affichant des volumes peu importants, la Corse enregistre la plus forte baisse des défaillances (-54,3%). En 2e position, on retrouve la Bretagne (- 30,3%).



Les Pays de la Loire arrivent sur la dernière marche du podium avec une baisse de 29,6% des procédures.



Dans la suite du classement, on retrouve la Normandie (-28,7%). Le département de l’Orne peine toutefois à stabiliser ses défaillances.



En Grand Est (- 27,7%) la tendance est également à la baisse même si le département de l’Aube observe un bond de 90% des défaillances.



En Occitanie, les procédures reculent de 23,9% mais ne baissent plus en Ariège, Lozère et Tarn-et-Garonne sans toutefois retrouver les niveaux de 2019.



En Île-de-France, la baisse du nombre de défaillances est également sensible : - 21,5%. Deux départements observent toutefois de fortes dégradations : la Seine-et-Marne (+12,6%) et le Val-d’Oise (+24,4%).



À peine en-dessous de la performance nationale, les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes voient le nombre de défaillances diminuer de 20 %. Si dans la première région, tous les départements sont dans le vert, on observe des disparités dans la deuxième : le Rhône et la Drôme parviennent ainsi difficilement à stabiliser leurs niveaux de défaillances.



En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la baisse des défaillances est ralentie à -16,5% par le département des Bouches-du-Rhône où les procédures augmentent de 13,4 %.



Les régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire ferment la marche avec un recul de -10,9 % des défaillances.



En Côte-d’Or et Saône-et-Loire, le nombre de procédures se stabilise tandis qu’il grimpe rapidement dans l’Yonne qui avait pourtant connu un recul sensible des défaillances au 3e trimestre 2020.