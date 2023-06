Appli mobile TourMaG



Air France dévoile une version évoluée de son siège business Le nouveau siège business sera sur les prochains A350, dès juillet 2023

Au salon « Aircraft Interiors » qui se tient actuellement à Hambourg, Air France a dévoilé ce mardi 6 juin 2023, un siège business encore amélioré qui équipera les 21 Airbus A350 qui rejoindront la flotte dans les mois qui viennent.

la dernière version de son siège business, une version plus évoluée.



Ce fauteuil développé exclusivement pour Air France est déjà disponible sur certains Boeing 777-300 et il équipera les prochains Airbus A350 qui intègreront la flotte long-courrier de la compagnie dès juillet 2023 et d’ici 2025.



A cette occasion, TourMaG.com a pu s’entretenir avec Air France a profité du grand salon international de Hambourg « Aircraft Interiors » où se réunissent notamment les fabricants de sièges, pour présenter, une version plus évoluée.Ce fauteuil développé exclusivement pour Air France est déjà disponible sur certains Boeing 777-300 et il équiperaqui intègreront la flotte long-courrier de la compagnie dès juillet 2023 et d’ici 2025.A cette occasion, TourMaG.com a pu s’entretenir avec Fabien Pelous, Senior Vice President Customer Experience chez Air France, présent sur le stand du fournisseur du siège, Stelia Aerospace, la marque commerciale d'Airbus Atlantic dédiée à l'activité Aménagement Cabine de l'entreprise. Interview.

Siège business : "Nous avons gardé la même harmonie" TourMaG.com - Pouvez-vous nous préciser les caractéristiques de ce siège ? En quoi est-il différent de ceux déjà installés ?



Fabien Pelous : Ce siège est dans la continuité. Le but n’est pas de faire une rupture, mais bien une continuité et une cohérence du produit Air France.



On retrouve donc des caractéristiques : accès direct à l’allée, lit plat de deux mètres, porte coulissante qui permet de privatiser l’espace.



Chaque siège, nous essayons de le pousser encore plus dans le confort à travers le design, le confort des mousses, des espaces de rangement.



Nous sommes également sur un écran plus grand : 20 pouces au lieu de 17 sur les écrans d’ancienne génération, avec une télécommande tactile. Votre propre téléphone pourra être aussi la télécommande générale de votre système de génération à bord.



Nous avons gardé la même harmonie.



TourMaG.com - Ces avions à venir, avec ces sièges encore améliorés, seront-ils positionnés sur des destinations particulières ?



Fabien Pelous : L’avion commencera à voler en juillet. Il est certain que sur nos meilleures destinations, nous avons tendance à affecter nos meilleurs avions, mais cela se fera aussi en considérant « l’économie » de la ligne.



Ces avions auront une version de 48 sièges en business, 32 en Premium Economy et nous tiendrons compte de cette configuration dans le positionnement sur nos lignes.

"La Première va rester un élément iconique. Air France sans la Première, on ne l’imagine pas" TourMaG.com - Nous avions vu une première ébauche d’une nouvelle première classe Air France. Qu’en est-il exactement, où en est ce projet ?



Fabien Pelous : Sur un tel produit, vous savez que la confidentialité est de rigueur. Il y aura effectivement un moment où nous révèlerons ce produit.



D’ici la fin de l’année nous devrions pouvoir donner quelques éléments. Nous voulons un produit d’exception.



Nous ne voulons pas être une des meilleures, nous voulons être la meilleure première classe au monde.



Nous avons déjà de très hauts standards qui sont régulièrement récompensés. Nous avons des salons avec une très belle expérience sol, avec les plats d'Alain Ducasse. Nous avons annoncé un partenariat avec Porsche pour le parcours au sol, des chefs trois étoiles pour l’expérience à bord et nous voulons aller encore plus loin.



Nous sommes en train de préparer ce concept, ce sera la suite la plus longue du marché avec cinq hublots et la combinaison de plusieurs espaces de vie avec le lit, la méridienne et avec une technologie qui sera très présente tout en étant cachée. Je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant.



TourMaG.com - Nous avons entendu très récemment Akbar Al Baker, le Président de Qatar, envisager la suppression de la première classe à bord de ces avions. Pour Air France, la Première va visiblement continuer d’exister ?



Fabien Pelous : La Première c’est l'âme d’Air France, c’est l’élégance absolue d’Air France, c’est un produit d’exception avec un prix d’exception.



Nous sommes sur un produit de luxe qui peut attirer aussi les clients qui habituellement voyagent en jet privé et pouvant leur permettre un voyage d’exception avec un bilan carbone plus favorable.



La Première va rester un élément iconique. Air France sans la Première, on ne l’imagine pas.



TourMaG.com - Revenons sur votre annonce d’un partenariat ave Porsche pour véhiculer vos clients au sol. N’y avait-il pas une voiture française assez élégante pour remplir cette mission ?



Fabien Pelous : Oui nous étions tout à fait ouverts à travailler avec une marque française.



Dans le milieu du luxe il y a DS qui fait de très belle voitures et avec qui nous avons eu des discussions, mais nous avions besoin rapidement de volumes, ce qui nous a fait opter pour Porsche. Porsche est une marque européenne, tout comme notre compagnie.



Siège business Air France : quelles caractéristiques ? - Déjà disponible sur certains Boeing 777-300 ER, ce nouveau siège business d'Air France sera sur les prochains Airbus A350 dès juillet 2023 (configuration : 48 fauteuils Business, 32 sièges en Premium Economy et 212 en Economy).



- Au total, Air France a commandé 41 Airbus A350-900. Déjà 20 appareils reçus, c’est le 21e A350 qui inaugurera cette nouvelle configuration en cabine. Baptisé « Aix-en-Provence », il effectuera son premier vol commercial en juillet 2023.



- Les 48 fauteuils reprennent le concept des « 3 F » : Full Flat, ils se déclinent en véritables lits de 53 cm de large et près de 2 mètres de long, Full Access, chacun dispose d’un accès direct à l’allée et Full Privacy, pour plus d’intimité.



- Les clients de la cabine bénéficient d’une porte coulissante permettant de privatiser totalement son propre espace, préservé ainsi du reste de la cabine. Pour plus de proximité lors des voyages à deux, les sièges situés au milieu disposent d’une paroi centrale pouvant s’abaisser.



- En s’installant à bord, chacun est accueilli par un hippocampe ailé rétroéclairé. Les larges hublots de la cabine sont dotés d’un système électronique d’obturation de la lumière permettant de choisir son ambiance lumineuse pendant le voyage.



- Laine, aluminium brossé, cuir pleine fleur français : Air France a privilégié des matières nobles, douces et naturelles pour la confection de son siège. Chaque siège est également brodé de l’accent rouge, symbole de marque de la compagnie.



- Coté rangement, un coffret individuel accueille un casque audio à réduction de bruit, un miroir de courtoisie et les affaires personnelles des clients. Une seconde zone de rangement au pied du fauteuil peut accueillir un petit accessoire de voyage.



- Les sièges des premiers rangs de la cabine Business disposent d’espace supplémentaire devant eux. Pour la première fois, une penderie individuelle dotée d’un haut miroir et un espace de rangement supplémentaire sont également disponibles sur chaque fauteuil de cette première rangée.



- Chaque siège dispose d’un large écran anti-reflets 4K Ultra Haute Définition de 20 pouces - le plus large de la flotte long-courrier d’Air France en Business – pour profiter depuis une interface graphique de dernière génération de plus de 1 500 heures de divertissement. Equipé d’une connexion Bluetooth, il permet d’utiliser son casque personnel facilement.



- Une nouvelle tablette tactile permet également de naviguer à travers les différents programmes et de contrôler simplement l’ensemble de son environnement, de la position de son siège à l’intensité lumineuse de son espace. Une fonctionnalité « ne pas déranger » est aussi disponible sur cet écran et informe l’équipage que le client souhaite se reposer.



- Le siège intègre des ports USB A et C et un chargeur à induction. Une connexion wifi est également disponible pendant le vol. Enfin, les clients peuvent désormais connecter leur appareil personnel directement à l’écran pour l’utiliser comme télécommande. Ils pourront également naviguer à travers les programmes offerts ou encore visualiser la carte interactive en parallèle du contenu diffusé sur l’écran principal.

Des nouveautés aussi en Premium Economy Dans la continuité de ceux proposés sur ses premiers Airbus A350 et sur les 12 Boeing 777-300 ER en cours de réaménagement, les 32 sièges de la cabine Premium Economy d'Air France proposent un nouveau modèle de type « recliner » (siège inclinable).



Chaque passager dispose d’un espace de 94 cm pour étendre ses jambes et d’une assise de 48 cm de large. Le dossier s’incline jusqu’à 121 degrés.



Les mousses d’assise ont été retravaillées et remontent désormais jusqu’aux épaules pour améliorer la sensation de moelleux. L’appui-tête est ajustable en 4 positions pour s’adapter à tous. Un casque réducteur de bruit, de nombreux rangements, une liseuse individuelle ainsi que des ports USB A et C complètent l’ensemble.



Quant à la cabine Economy, elle propose 212 sièges développés avec Safran Seats. Chacun dispose d’une large assise de 46 cm, d’une inclinaison de 119 degrés et d’un espace de 79 cm pour les jambes.



Ergonomique, le dossier du siège est doté de nouvelles mousses offrant un meilleur confort et assure un maintien latéral renforcé. Deux nouveautés apparaissent : au dos de la large tablette est désormais disponible un support permettant de maintenir son smartphone ou sa tablette personnelle. Un port USB C est également disponible en complément du port USB A.



Ces deux cabines offrent de larges écrans 4K Ultra Haute Définition anti-reflets de 13,3 pouces équipés d’une connexion Bluetooth.



Air France permet également aux passagers de connecter leur appareil personnel à l’écran à bord pour l’utiliser comme télécommande ou naviguer à travers les programmes disponibles en parallèle de ceux diffusés sur l’écran principal.



Dans toutes les cabines, les clients disposent d’Air France Connect, l’offre de connectivité de la compagnie. Ce service propose trois pass, dont un totalement gratuit permettant d’envoyer et de recevoir facilement des messages, et obtenir toutes les informations liées au vol et aux correspondances.

Christophe Hardin

Christophe Hardin

