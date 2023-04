Transavia (Nicolas Henin) : "la dynamique ne faiblit pas !"🔑

*Avec la reprise du trafic aérien, les passagers voient parfois apparaître une nouvelle ligne sur les devis ou factures de leurs billets ou packages touristiques : la « surcharge ETS »,instaurée pour réduire la consommation de produits polluants ou combustibles fossiles afin d’atténuer le réchauffement climatique et facturée aux compagnies aériennes.

Le premier avion arrivera en novembre et sera mis en ligne en décembre. Nous en aurons un en 2023 et une rapide montée en puissance sur 2024. ]bOui, c’est un avion de nouvelle génération avec 15% de consommation de carburant en moins et plus performant en termes de bruit c’est aussi très important. Vous évoquiez nos décollages du matin, nous pourrons dire que nous aurons bientôt l’avion le moins bruyant du marché.Nous nous alignons sur les standards des marchés low cost et si nous nous écartons des fondamentaux du modèle, il nous sera difficile de tenir des prix attractifs.Le prix de la communication couvre le coût du service (call center) et le volume d’appels sur cette ligne est très faible.De plus et pour la plupart des demandes (changements de réservation, etc.) il y a une alternative gratuite via les outils digitaux mis à disposition des agences.Nous avons les pratiques du low cost, mais nous essayons toujours de donner un supplément de service pour les agences. Nous avons une équipe dédiée, des prix spécifiques pour les tour-opérateurs qui s’engagent à l’année…: Non, c’est juste un petit gadget qui ne remplacera pas les conseils de l’agence de voyages, ce n’est pas l’ambition. Pour beaucoup de gens, rien ne remplacera le contact humain et dans le monde des services nous ne sommes pas prêts à basculer dans un monde déshumanisé.