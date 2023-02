Reprise Paris Orly : la DGAC va restreindre les décollages matinaux 🔑

Alors comment expliquer une telle situation ?



Tout a commencé le 27 janvier dernier. Ce jour-là un comité de coordination des aéroports parisiens se réunit avec, autour de la table, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), les transporteurs aériens et l’exploitant d’aéroports ADP.



Au menu : comment limiter les retards en cascade constatés pendant la saison d’été 2022 ?



Pas vraiment d’autre choix, selon la DGAC, que de proposer de limiter temporairement la capacité de programmation autorisée sur la tranche de 06h00 à 07h00 du matin pour la saison d’été 2023, dont on rappelle qu’elle commence le 26 mars prochain.



Les autorités de l’aviation civile ont confirmé à TourMaG que cette proposition avait recueilli en séance "un avis favorable du comité" , mais qu’elle avait "soulevé des inquiétudes de la FNAM et de ses adhérents sur le caractère pérenne de cette limitation au-delà de la saison d‘été 2023."



Et de nous préciser également " qu’à Orly, les compagnies qui ont des avions basés sur l’aéroport ont déjà augmenté le nombre de départs programmés lors de la première heure du matin, de 6h à 7h locales, et envisagent de l’augmenter encore lors de la saison été 2023. "



Même avec un effectif complet de contrôleurs aériens, la demande pour des départs sur la première heure de 6h à 7h dès l’ouverture de l’aéroport risque d’être trop lourde à gérer, et pourrait entrainer ces fameux retards en cascade.



Pourquoi cette bousculade dès potron-minet ?



Elle est due principalement aux opérateurs low cost, grands gagnants de la reprise, en croissance permanente et très présents à Orly.



Dans un système économique "low cost" moyen-courrier, pour être rentable, l’avion doit voler et faire au minimum deux allers-retours par jour.



L’aéroport d’Orly, contrairement à Roissy CDG, est fermé entre 23h30 et 6 heures.



Pour enchaîner par exemple une rotation le matin sur Séville et ensuite Le Caire, mieux vaut partir dès que possible et à l’heure pour pouvoir revenir avant 23h00, heure à laquelle est autorisé le dernier atterrissage.



En cas de retard, l’addition sera salée pour l’opérateur : déroutement de l’avion vers CDG, affrètement d’autobus pour les passagers (pour les compagnies les plus sérieuses), retour à vide sur Orly le lendemain ou éventuellement convoquer les passagers du lendemain à Roissy…