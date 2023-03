"J'aime le handball, le trail et le karaoké".

"Si vous êtes un fan de handball, vous serez ravi d'apprendre que Porto est la ville hôte de nombreux tournois de handball tout au long de l'année. Mais ce n'est pas tout ce que cette ville a à offrir. Vous pouvez faire du trail sur les sentiers de la Serra do Pilar, qui offrent des vues imprenables sur la ville et le fleuve Douro. Et pour couronner le tout, il y a de nombreux bars de karaoké dans la ville où vous pourrez montrer vos talents de chanteur tout en dégustant un verre de porto. Ne manquez pas de visiter la célèbre cave à vin de Porto et la tour des Clercs, deux sites emblématiques de la ville"

Après avoir investi le gaming, nous sommes ravis de nous positionner sur une tendance aussi majeure et révolutionnaire que celle de l’intelligence artificielle. Nous voulons offrir à nos clients une manière innovante de découvrir nos 120 destinations en s’amusant et cette technologie s’y prête parfaitement

L'outil permet des requêtes décalées. Nous avons testé sur le site la demande suivant :Transav-IA nous propose de nous envoler pour Porto :." a déclaré Nicolas Henin , Chief Commercial Officer de Transavia.